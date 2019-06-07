Глава муниципалитета не опубликовала сведения о доходах чиновников

Глава Лебедевского муниципального образования Краснокутского района Саратовской области Юлия Ионова оштрафована на 3 тыс. руб. за несоблюдение требований законодательства о противодействии коррупции.

Проверка районной прокуратуры показала, что на официальном сайте Краснокутского муниципального района, в разделе «Муниципальные образования» — «Лебедевское муниципальное образование» не размещены сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации и членов их семей за 2018 год.

В отношении главы муниципального образования возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение в сети Интернет информации о деятельности органов местного самоуправления).

Сергей Петунин