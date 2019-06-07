СКР проведет доследственную проверку по факту проживания слепой жительницы Казани в доме без света и отопления

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Следственному управлению по Татарстану провести доследственную проверку по факту проживания слепой жительницы Казани Зульфии Гайнуллины в доме без света и отопления, где также недавно был пожар. Ведомству также предстоит выяснить, законно ли на госпожу Гайнуллину оформлен кредит на сумму 100 тыс. руб. — по ее словам, сделать ремонт своего жилья она не может из-за платежей по займу, которого она не брала.

«Ход и результаты проверок Александром Бастрыкиным поставлены на контроль»,— говорится в сообщении СКР.

Ранее сообщения о женщине появились в соцсетях, мессенджерах и СМИ — якобы кредит оформила работающая в банке родственница слепой пенсионерки, которая позже перестала контактировать с Зульфией Гайнуллиной.

“Ъ-Казань”