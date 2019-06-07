Банк «Открытие» аккредитовал ЖК «Родные просторы» и «Стрижи»

Жилые комплексы «Родные просторы» и «Стрижи», возводимые СК «ЮгСтройИмпериал» в Краснодаре, получили аккредитацию банка «Открытие». «ЮгСтройИмпериал» вошел в ТОП-10 ведущих застройщиков России по объемам возводимого жилья и стал единственным представителем Краснодарского края.

Покупателям квартир банк «Открытие» предложит выгодные условия по ипотеке.

ЖК «Родные просторы» - это самый масштабный проект компании «ЮгСтройИмпериал». Это экологически чистый микрорайон вблизи большого города (пос. Знаменский) с комфортной застройкой, этажностью 9-16 этажей, зелеными бульварами, аллеями, велосипедными дорожками и полноценной социальной инфраструктурой — школой на 1550 мест, тремя детскими садами на 250 мест и 380 мест, поликлиникой и церковью Екатеринодарской Епархии.

ЖК «Стрижи» расположен в Краснодаре по адресу ул. Автолюбителей, 1/г в живописном районе города. «Стрижи» - это три 25-этажных дома, которые подобно стрижам взмывают ввысь, образуя собой единый комплекс. Актуальные планировочные решения и развитая инфраструктура микрорайона Гидростроителей – вот залог успеха ЖК «Стрижи». В пешей доступности расположены остановки общественного транспорта, которые позволят добраться в любую часть города, городская и стоматологическая поликлиники, супермаркет и аптеки. Рядом с комплексом 7 детских садов и несколько школ. На первых этажах домов расположены магазины, аптеки, продовольственные, парикмахерские и другие услуги. Безопасность обеспечивается 3 уровнями: закрытая охраняемая территория, видеонаблюдение во дворе, вход в подъезд только по магнитному ключу и через домофон.

Банк «Открытие запустил промо ставку 9,7% на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках недвижимости. Промо ставка действует для программ «Квартира и «Новостройка». Условия промо ставки действуют при подаче заявки онлайн на сайте банка «Открытие», сумме кредита от 4 млн рублей и при условии выхода на сделку в течение месяца после одобрения. Срок кредита до 30 лет, первоначальный взнос от 20%.

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