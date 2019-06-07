Губернатор Андрей Травников подписал соглашения о сотрудничестве в рамках Петербургского экономического форума

В Новосибирской области будет построен узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Новосибирск», а на базе Академгородка создадут пилотные зоны внедрения интеллектуальных цифровых технологий для проекта «Умный регион».



Губернатор Андрей Травников 6 июня, в первый день работы делегации Новосибирской области на площадках ПМЭФ-2019, подписал несколько соглашений. Подписи под первым соглашением — о сотрудничестве по реализации национальных проектов в регионе — поставили губернатор Андрей Травников и президент АО «Ситроникс» Алексей Марухин.

Партнерство коснется внедрения цифровых технологий. Стороны будут сотрудничать по развитию таких направлений, как цифровая медицина, цифровое образование, внедрение цифровых платформ и сервисов взаимодействия с гражданами. Новосибирская область станет одной из первых, где компания внедрит новую модель технологической кооперации и взаимодействия с региональными структурами для реализации национальных проектов.

Андрей Травников подчеркнул, что Новосибирская область — регион, активно участвующий во всех проектах цифровой трансформации. «У нас много партнеров, и очень приятно, что одна из крупнейших российских компаний „Ситроникс“ подписала с нами соглашение. Мы совместно будем реализовывать проекты „Умный город“, „Безопасный город“ — их спектр достаточно широк. Это, конечно, позволит улучшить уровень комфорта жизни новосибирцев. Также мы будем работать над развертыванием на территории Новосибирской области высокоскоростных сетей стандарта 5G и других»,— отметил губернатор.

Алексей Марухин подтвердил: компания «Ситроникс» сосредоточится на цифровизации Новосибирской области, и это должно сделать жизнь новосибирцев более комфортной. Решения, которые экспертный офис «Ситроникс» предложит Новосибирской области, будут сопряжены с существующей в регионе инфраструктурой и реализованы с привлечением различных форм ГЧП, инвестсоглашений, технологической кооперации с местными компаниями, которые специализируются на создании цифровых продуктов и сервисов. Первые совместные пилотные запуски в рамках реализации национальных проектов пройдут уже до конца этого года. В рамках соглашения на базе Академгородка будут созданы зоны пилотного внедрения интеллектуальных цифровых технологий и сервисов для реализации в регионе проекта «Умный регион».

Также в первый день работы форума четырехстороннее соглашение было заключено между правительством Новосибирской области, ОАО «Российские железные дороги», АО «Агентство инвестиционного развития» и ООО «Новосибирский транспортный терминал». В подписании приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов, генеральный директор ООО «Новосибирский транспортный терминал» Игорь Низовских.

На территории регионального промышленно-логистического парка (ПЛП) будет реализован проект строительства узлового мультимодального транспортно-логистического центра «Новосибирск» (ТЛЦ).

«Это первое для Новосибирской области инвестиционное соглашение, подписанное в рамках форума. Эффект состоит в развитии логистического потенциала региона и дополнительной фиксации статуса крупнейшего транспортного хаба за Уралом»,— отметил Андрей Травников.

В составе ТЛЦ планируют сформировать терминальную, складскую и таможенную инфраструктуру, которая позволит предоставить грузополучателям полный спектр логистических услуг. Ядром ТЛЦ станет современный контейнерный терминал с развитой железнодорожной инфраструктурой, способной обеспечивать одновременное обслуживание нескольких полносоставных контейнерных поездов. По словам Игоря Низовских, предполагаемый объем инвестиций — 5 млрд руб. Перерабатывающая способность ТЛЦ «Новосибирск» составит 300 тыс. контейнеров в год. Первая очередь будет введена в эксплуатацию уже в 2021 году, в полном объеме ТЛЦ начнет работу в 2023 году.

Строительство транспортно-логистического центра, отметил Александр Зырянов, позволит говорить о ПЛП не только как о ведущей инвестиционной площадке региона с благоприятными условиями и всей инфраструктурой, но и как о полноценном транспортно-логистическом хабе Новосибирской области.

Также на форуме правительство Новосибирской области и Сбербанк договорились о сотрудничестве в сфере подготовки IT-специалистов мирового уровня для высокотехнологичных отраслей экономики нашего региона. Соответствующее соглашение на площадке ПМЭФ-2019 подписали губернатор Андрей Травников и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Глава региона отметил, что Сбербанк для Новосибирской области давно уже не только банк и не только финансовый партнер. «Сбербанк — наш партнер по огромному количеству направлений в сфере реиндустриализации и, конечно, в образовательных проектах, направленных на переподготовку членов управленческой команды правительства Новосибирской области, развитие самых разных уровней образования в регионе. Уверен, что подписанное соглашение послужит динамичному развитию нашей области и более плотному сотрудничеству со Сбербанком».

Герман Греф подчеркнул, что Новосибирск — это один из самых динамично развивающихся городов-миллионников России. «Цифровая трансформация требует все больше IT-специалистов и нового качества их подготовки. Отбирая студентов в „Школу 21“, мы увидели огромный спрос на обучение от абитуриентов из этого региона. Поэтому я убежден, что открытие филиала нашей школы именно здесь будет правильным решением, ведь тогда у нас смогут учиться студенты, которые не имеют возможности переехать в Москву»,— отметил президент, председатель правления Сбербанка.

IT-специалистов будут готовить на площадке «Школы 21». Это образовательная инициатива Сбербанка, которая позволяет обучать профессионалов мирового уровня по уникальной методике — без расписания и учителей. Она, в свою очередь, была создана в рамках соглашения между Сбербанком и ассоциацией Ecole 42 — инновационной французской школой программирования, которая за пять лет существования стала одним из мировых лидеров IT-образования.

По итогам четырехнедельного обучения в «Школе 21» студенты могут поступить на длительное обучение — от полутора до четырех лет. Обучение бесплатное, поступление — на конкурсной основе.

В основе методики обучения — метод peer-to-peer, или коллективное обучение. Чтобы добиваться успеха, студенты должны работать в команде, делиться информацией, быть поочередно то учениками, то тренерами. Такой подход помогает максимально раскрыть творческие способности студентов во время работы над проектами.

С подробной программой ПМЭФ-2019 можно ознакомиться здесь.