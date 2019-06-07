«Уралкалий» вложит 155 млрд рублей в увеличение производства удобрений в Пермском крае

ПАО «Уралкалий» заключило два трехсторонних специальных инвестиционных контракта (СПИК) с Министерством промышленности и торговли РФ и Пермским краем. Документы были подписаны министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и генеральным директором ПАО «Уралкалий» Дмитрием Осиповым в рамках Петербургского международного экономического форума.

ПАО «Уралкалий» планирует реализовать два новых проекта по увеличению производства калийных удобрений в Пермском крае — «Соликамск-2» и «Половодовский калийный комбинат» мощностью 2,3 и 2,8 млн тонн соответственно. Специнвестконтракты предоставляют право на получение компанией 0% ставки по налогу на прибыль до 2026 года и 0% ставки по налогу на имущество до 2029 года. Начало производства по этим СПИК «Уралкалий» планирует в 2024 году («Соликамск-2») и 2027 году («Половодовский калийный комбинат»). Общий объем инвестиций в проекты в рамках СПИК составит примерно 155 млрд руб., количество создаваемых рабочих мест — около 1900.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, успешная реализация проектов позволит увеличить присутствие России на мировых экспортных рынках и поддержит рост внутреннего потребления удобрений. Кроме того, это обеспечит создание новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а также в смежных отраслях, связанных с функционированием объекта, и существенно увеличит объем налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

«Мы признательны руководству Минпромторга России и Пермского края за готовность оказывать поддержку в реализации инвестиционных проектов,— заявил генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов.— Специнвестконтракты уже стали ключевым инструментом стимулирования инвестиций в реальное производство, и их появление стало для компании своевременным при принятии нами решения о запуске инвестиций и начале активного строительства».