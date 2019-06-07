Зареченского хирурга обвиняют в смерти 65-летнего пациента

В Пензенской области предстанет перед судом 38-летний врач-хирург ФГУЗ МСЧ № 59 Федерального медико-биологического агентства России, которого обвиняют в причинении смерти 65-летнему пациенту по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Следствие считает, что врач выбрал неверную тактику проведения операции на двенадцатиперстной кишке 65-летнему пациенту. Затем, когда это было необходимо, хирург не инициировал повторное проведение операции.

В результате прогрессирующего перитонита, развития полиорганной недостаточности, отека легких и головного мозга 20 ноября 2016 года больной скончался в больнице.

По уголовному делу проведены несколько судебно-медицинских экспертиз. Уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Зареченский городской суд Пензенской области. Ему грозят исправительные работы или до двух лет лишения свободы.

Сергей Петунин