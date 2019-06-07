Директор Центра развития туризма Челябинской области покидает пост

Директор областного государственного учреждения «Центр развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов написал заявление на увольнение по собственному желанию. Он останется на своем посту до 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

По словам исполняющей обязанности заместителя министра культуры области Ирины Анфаловой-Шишкиной, Дмитрий Столбов давно высказывал пожелание заняться бизнесом, поэтому заявление не стало неожиданностью. «Глава минкульта сейчас находится в командировке, но заявление будет подписано, а мы займемся подбором кандидатов на эту должность. Пока обязанности руководителя будет выполнять его заместитель»,- прокомментировала госпожа Анфалова. В министерстве отмечают, что главное контрольное управление области провело в Центре развития туризма плановую проверку, вынесен ряд замечаний, сейчас учреждение готовит на них ответы.

Центр развития туризма Челябинской области был создан в 2012 году с целью популяризация внутреннего и въездного туризма, организации выставок, разработки новых маршрутов. Дмитрий Столбов возглавил Центр развития туризма в августе 2017 года, срок трудового договора истекал в 2021 году.