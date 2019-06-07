ГУФСИН провели на Урале соревнования по поиску наркотиков и взрывчатки

Кинологи ГУФСИН по Свердловской области провели на базе исправительной колонии №3 (ИК-3) в Краснотурьинске соревнования по поиску наркотиков и взрывчатки. По данным ведомства, в состязаниях приняли участие 11 кинологов с немецкими овчарками, кокер-спаниелями и лабрадорами.

«В течение дня участники соревнований показали свое профессиональное мастерство при сдаче нормативов по обыску местности, транспортных средств, брошенного багажа. Тренировались в поиске амфитамина, героина, гашиша. Четыре собаки (лабрадор, немецкая овчарка) состязались в поиске взрывчатых веществ — гексогена, тротила»,— сообщили в ведомстве. Итоги соревнований подведут в пятницу, 7 июня.