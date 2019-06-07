В Казани горела крыша рынка Приволжского района

В ночь на пятницу в Казани горела кровля торговых павильонов Приволжского рынка (Рихарда Зорге, 66) и вещи внутри них, сообщает ГУ МЧС по Татарстану. Огонь распространился на площади около 350 кв. м.

В результате пострадал один человек — мужчина получил отравление продуктами горения легкой степени. Госпитализация ему не понадобилась. Погибших нет.

На месте работали 44 пожарных и 14 пожарных машин и спецтехники.

Вызов поступил в 23:05. Примерно через полтора часа, в 00:25, после вызова пожар был погашен. Сейчас на месте работают дознаватели пожарного надзора, чтобы выяснить причины горения и оценить ущерб.

“Ъ-Казань”