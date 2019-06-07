Евраз НТМК направит 3,4 млрд рублей на экологию в Нижнем Тагиле

АО «Евраз Нежнетагильский металлургический комбинат» (Евраз НТМК) планирует вложить более 3,4 млрд руб. на модернизацию производства и улучшение экологической обстановки в городе. Соответствующее соглашение подписали Минприроды РФ, правительство Свердловской области и НТМК на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Реализация мероприятий будет осуществляться предприятием ЕВРАЗ НТМК, которое инвестирует свыше 3,4 млрд руб. в модернизацию производств. Мы со своей стороны обеспечим мониторинг состояния окружающей среды и контроль за достижением планируемых результатов. При необходимости на предприятие будут направлены научно обоснованные рекомендации по корректировке принятых экологических мер»,— приводит слова свердловского губернатора Евгения Куйвашева департамент информполитики. По его словам, условия соглашения планируется выполнить с 2019 до 2024 года. Это позволит снизить выброс загрязняющих веществ в атмосферу почти на 12,5 тыс. т.

По словам старшего вице-президента ЕВРАЗа Алексея Иванова, предприятие ответственно подходит к использованию природных ресурсов и регулированию воздействия компании на окружающую среду, жизнь и здоровье сотрудников и жителей городов. «В соответствии с целями нацпроекта «Экология» компания наращивает природоохранные инвестиции, участвуя в оздоровлении промышленных центров страны»,— подчеркнул господин Иванов.

ПМЭФ проходит с 6–8 июня. Генеральный спонсор форума — госбанк ВТБ. Генеральными партнерами ПМЭФ-2019 стали госкомпании «Роснефть», Сбербанк, «Газпром», «Ростех», «Российский экспортный центр», «Дом.рф» и российская национальная платежная система «Мир». Из частных — только банк «Тинькофф», из иностранных — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramcо и принадлежащая ей Sabic. В прошлом году в форуме приняли участие более 17 тыс. человек из 143 стран. В рамках форума были подписаны 593 соглашения на общую сумму 2,63 трлн руб.