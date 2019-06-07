На Кубани прогнозируют шквалистый ветер и выход рек из берегов

В пятницу, 7 июня, а также весь день субботы, 8 июля, синоптики прогнозируют местами в Краснодарском крае, исключая Большой Сочи, сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом, а также шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду.

На реках и водотоках бассейна реки Кубань по юго-восточной территории Краснодарского края, а также реках Адыгеи и Туапсинского района ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в целом ветер прогнозируется северо-восточный, восточный скоростью 5-10 метров в секунду. Местами его порывы достигнут 12-17 метров в секунду, а при грозах в отдельных пунктах - до 20 метров в секунду.

Столбик термометра в Краснодарском крае поднимется в пятницу, 7 июня, до отметок +26… +31°С.

Василий Хитрых