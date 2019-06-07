Владимир Путин и Си Цзиньпин совершили водную прогулку по Петербургу

Первый день работы ПМЭФ-2019 президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили водной прогулкой по Петербургу. Глава российского государства показал своему китайскому коллеге основные достопримечательности города. Также лидеры двух стран посетили крейсер «Аврора», сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что Си Цзиньпин находится в России с официальным визитом с 5 по 7 июня.

Ранее лидеры РФ и КНР провели переговоры в Москве, подписав совместное заявление «о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху», а также «об укреплении глобальной стратегической стабильности в современную эпоху».