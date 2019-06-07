Экс-министр транспорта Пермского края пытается отменить приговор

Осужденный за взятку и злоупотребление должностными полномочиями бывший министр транспорта Пермского края Алмаз Закиев подал апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции. Информация об этом появилась на сайте Ленинского суда Перми. В картотеке Пермского краевого суда данных о регистрации его жалобы пока нет.

Господин Закиев был осужден Ленинским судом Перми 30 мая. Суд посчитал доказанным версию следствия о том, что министр получил взятку под видом приобретения у него квартиры по цене, завышенной на 8,4 млн руб. За это он оказывал содействие ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд руб.

На следствии и суде господин Закиев отрицал свою вину. По его словам, возбуждение уголовного дела было инициировано «Мостоотрядом 123» с целью получить контракт на строительство обхода Чусового. Свидетели по делу, по мнению господина Закиева, оговорили его. В итоге суд приговорил Закиева к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.