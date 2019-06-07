ООО «Башкирэнерго» установило 10,5 тыс. приборов АСКУЭ

Монтаж счетчиков АСКУЭ в Кушнаренковском РЭС ПО «ЦЭС» ООО «Башкирэнерго»

С начала 2019 года в зоне ответственности ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК», входящего в группу компаний АФК «Система») установлено 10 тыс. приборов АСКУЭ (автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии). Из них на территории Уфы и близлежащих районов установлено 9 тысяч «умных» электросчетчиков. Активная работа по установке приборов АСКУЭ в столице Башкирии во многом связана с реализацией проекта комплексной модернизации электросетевого хозяйства Уфы, в котором применяются элементы Smart grid.

На сегодняшний день более 230 тыс. электросчетчиков включены в ежесуточный дистанционный опрос данных АСКУЭ ООО «Башкирэнерго». А общее количество каналов учета электроэнергии в опросе превысило отметку в 300 тысяч.

Одна из главных задач установки автоматизированной системы - сокращение потерь электроэнергии. Помимо этого, установка АСКУЭ позволяет потребителям снять с себя ответственность и финансовые затраты на техническое обслуживание счетчиков, а также оперативно выявлять несанкционированное потребление электроэнергии. Если возникла неисправность или кто-то вмешался в работу такого счетчика, то в центре сбора информации фиксируется небаланс электроэнергии, а электросчетчик оставляет сигнал, что он не может правильно учитывать электроэнергию, - поясняет начальник отдела организации учета электроэнергии ООО «Башкирэнерго» Андрей Кузнецов. Получив такую информацию, наши специалисты устраняют неисправность или выявляют несанкционированные вмешательства в работу электросчетчика.

Напомним, в текущем году ООО «Башкирэнерго» планирует установить 35 тыс. электросчетчиков с АСКУЭ, 17 тыс. из которых – в Уфе.