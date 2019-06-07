Минфин США ужесточил санкции против венесуэльской PDVSA

Минфин США запретил экспортировать и реэкспортировать разбавители нефти в Венесуэлу. Как уточняет Bloomberg, нефтехимические продукты нужны венесуэльской госкомпании PDVSA «для поддержания экспорта сырой нефти».

«Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) вносит поправки в относящиеся к Венесуэле генеральную лицензию 7А… лицензию 8… и лицензию 13… уточняя, что эти лицензии не разрешают операции или сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей напрямую или опосредованно в Венесуэлу»,— сообщает пресс-служба министерства.

Bloomberg пишет, что растворители обычно смешивают с тяжелыми, вязкими типами сырой нефти, чтобы сделать ее более легкой и тем самым более привлекательной для покупателей. По данным агентства, большая часть оставшейся в Венесуэле нефти низкокачественная, и для продажи ее необходимо разбавлять более светлыми сортами или частично рафинировать.

В январе 2019 года США внесли PDVSA в черный список. Вашингтон арестовал венесуэльские активы на $7 млрд и запретил работать с нефтегазовой компанией всем американским контрагентам. В апреле США также ввели санкции в отношении двух предприятий, поставляющих нефть из Венесуэлы на Кубу.

Об американских санкциях за сотрудничество с PDVSA читайте в публикации “Ъ”.