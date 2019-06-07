Ветер перемен

Летний уход за кожей становится максимально комфортным: никаких плотных текстур и навязчивых ароматов. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые яркие новинки.
Поздравляем — про нас подумали, и за нас все решили: этим летом косметические гиганты активно придумывают средства «два-в-одном», облегчают текстуры, совершенствуют формулы, выводят из основных линеек тяжелые и сложносоставные продукты. И все для того, чтобы не перегружать кожу в жаркое время, создать максимальный комфорт. Лето — время перемен. Врач-косметолог, создатель авторской техники массажа лица Зарина Сулейманова, «Мильфей» считает, что сейчас нужно «включить в свой уход антикуперозные средства — гели, сыворотки и маски, которые содержат не только увлажняющие и защищающие кожу вещества, но и компоненты, укрепляющие сосудистую стенку, уменьшающие покраснение и оказывающие противоотечное действие. Например, с экстрактами арники, конского каштана, гинкго билоба, рутина или пантенола в составе».
Остальные средства ухода стоит пересмотреть и убрать из «рациона» плотные кремы, заменив их легкими сыворотками, лосьонами, эмульсиями.
Chanel
Мицеллярная вода для очищения кожи и снятия макияжа L'Eau Micellaire. В ее состав входит пребиотик для укрепления естественной защитной системы, экстракты синих водорослей и солероса, увлажняющие кожу. Средство не содержит спирта.
La Prairie
Бальзам Supreme Balm Cleanser с антиоксидантами, увлажняющими компонентами и клеточным комплексом очищает и помогает сохранить естественный процесс обновления клеток кожи. Мицеллярная вода Crystal Micellar Water Eyes • Face также содержит клеточный комплекс и швейцарскую ледниковую воду.
WASO, Shiseido
Средства линии очищения кожи Reset Cleanser Squad предназначена для миллениалов. В составе гелей – растительные экстракты, комплекс экстрактов морских водорослей и отшелушивающее агаровое желе.
Guerlain
Лосьон и сыворотка Super Aqua-Serum и лосьон Super Aqua-Lotion с выраженным увлажняющим эффектом.
Glamglow
Концентрированный отшелушивающий тонер Supertoner с комплексом из шести кислот: молочной, миндальной, гликолевой, салициловой, винной и пировиноградной. Отшелушивает омертвевшие клетки с поверхности кожи, очищает поры, выравнивает рельеф кожи.
Givenchy
Дымка для лица L’Intemporel Blossom интенсивно увлажняет кожу, улучшает ее оттенок, снимает ощущение усталости.
Sensai
Мусс для увлажнения кожи Sensai Absolute Silk Micro Mousse Treatment оказывает омолаживающее действие, регенерирует клетки кожи, выравнивает цвет лица.
Origins
Легкий гель без содержания масел регулирует работу сальных желез, увлажняет кожу, насыщает ее питательными элементами. Содержит лактобактерии, ферментированную чагу, масло камелины, эфирные масла ладана, герани, апельсина, мандарина, пачули и лаванды.
Uriage
Увлажняющее желе «О’Термаль» с гелевой текстурой предназначено для обезвоженной кожи, содержит термальную воду, восстанавливает кожный барьер, стирает признаки усталости.
Ilona Lunden
Эмульсия для снятия макияжа с комплексом из натуральных экстрактов, масел, витаминов, гиалуроновой кислоты и коллагена. Подходит для чувствительной кожи.
Helena Rubinstein
Эмульсия Powercell Skinmunity обладает легкой текстурой, увлажняет кожу и выравнивает ее тон. Летом можно использовать в качестве альтернативы крему для лица.
Darphine
Увлажняющий стик Hydraskin - универсальное средство, которое быстро увлажняет и охлаждает кожу, придает ей свежесть и сияние.