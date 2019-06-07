Ветер перемен

Летний уход за кожей становится максимально комфортным: никаких плотных текстур и навязчивых ароматов. «Коммерсантъ Стиль» выбирает самые яркие новинки.



Поздравляем — про нас подумали, и за нас все решили: этим летом косметические гиганты активно придумывают средства «два-в-одном», облегчают текстуры, совершенствуют формулы, выводят из основных линеек тяжелые и сложносоставные продукты. И все для того, чтобы не перегружать кожу в жаркое время, создать максимальный комфорт. Лето — время перемен. Врач-косметолог, создатель авторской техники массажа лица Зарина Сулейманова, «Мильфей» считает, что сейчас нужно «включить в свой уход антикуперозные средства — гели, сыворотки и маски, которые содержат не только увлажняющие и защищающие кожу вещества, но и компоненты, укрепляющие сосудистую стенку, уменьшающие покраснение и оказывающие противоотечное действие. Например, с экстрактами арники, конского каштана, гинкго билоба, рутина или пантенола в составе».

Остальные средства ухода стоит пересмотреть и убрать из «рациона» плотные кремы, заменив их легкими сыворотками, лосьонами, эмульсиями.