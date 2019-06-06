Продлен срок ареста главы Дербентского района Дагестана

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 11 июля 2019 года главе Дербентского района Дагестана Магомеду Джелилову. 51-летний чиновник был арестован этим же судом 11 апреля этого года на два месяца. Он обвиняется по трем эпизодам крупной растраты.

Главное следственное управление Следственного комитета РФ предъявило господину Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

По версии следствия, в 2015 году Магомед Джелилов незаконно передал в собственность три земельных участка общей площадью три гектара вдоль федеральной дороги «Кавказ» своим родственникам.

В марте прошлого года Магомед Джелилов был задержан по подозрению в превышении полномочий, связанном также с земельными махинациями. Однако спустя восемь месяцев, в течение которых Магомед Джелилов находился под домашним арестом, обвинения с него были сняты, и его восстановили в должности.

На заседании суда в четверг Магомед Джелилов и его защитник возражали против продления срока содержания под стражей, назвав ходатайство следователя незаконным, немотивированным и необоснованным, поскольку причастность обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению не установлена. Они просили суд изменить меру пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Суд пришел к выводу, что, находясь на свободе, глава района может скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью и оказать давление на участников судопроизводства.

О прошлом деле Магомеда Джелилова — в публикации “Ъ”.

Юлия Рыбина, Махачкала