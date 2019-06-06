«Нельзя себе представить страховую компанию, которая не предоставляет свои услуги через сайт» Генеральный директор компании «Ингосстрах» Михаил Волков — в интервью «Ъ FM»

Как цифровизация помогает развивать страховой бизнес? Возможно ли изменить рынок с помощью новых технологий? Какие инструменты и продукты будут востребованы в будущем? Эти вопросы экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов обсудил с генеральным директором страховой компании «Ингосстрах» Михаилом Волковым.

— Как цифровая трансформация влияет на страховой бизнес? Ощущается ли в нашей стране серьезное влияние данного фактора?

— Да, совершенно точно ощущается. Во многом Россия даже опережает так называемые развитые страны. Мы встречались с одной из самых известных технологических компаний. Они говорят, что Россия для них — один из основных рынков, потому что культура россиян с точки зрения цифровых технологий очень продвинута. Практически все из нас пользуются порталом госуслуг, то же самое происходит в страховании. Сейчас уже нельзя себе представить страховую компанию, которая не предоставляет свои услуги через сайт, мобильные телефоны, приложения. У «Ингосстраха» огромное количество проектов в этом направлении — все наши розничные услуги сегодня уже доступны онлайн. Вы можете не только купить страховку через наш сайт, по большинству продуктов можно урегулировать убыток онлайн. В прошлом году, например, мы первыми выпустили приложение, которое позволяет застраховать автомобиль, не приезжая в наш офис.

— IngoMobile — это приложение?

— IngoMobile — это приложение, которое вы можете загрузить на свой телефон и начать общаться с нами, завести личный кабинет, где будут показаны все ваши полисы, куда будут приходить напоминания о продлении полиса и так далее.

— Можно ли просчитать эффективность, например, от внедрения цифровых технологий? Вы уже ощущаете ее?

— Мы ежедневно этим занимаемся. Если у вас не будет хорошего приложения с качественным клиентским опытом, то у вас скоро может просто не остаться клиентов, или останутся только те, кто не хочет пользоваться цифровыми технологиями. Конечно, такие люди всегда бывают. Но не развивать это направление сегодня уже нельзя — это просто бизнес-логика.

— Молодое поколение абсолютно цифровизовано, если можно так сказать.

— Совершенно верно.

— Если опоздать, можно проиграть в этом конкурентам, насколько я понимаю?

— Именно. Поэтому мы хотим быть номером один среди ведущих страховых компаний России с точки зрения цифровизации. Кроме того, цифровизация наших внутренних процессов — то, что позволит нам быть более эффективными, удешевить продукты для клиента и быть конкурентоспособными. Мы очень много инвестируем в цифровизацию, роботизацию, искусственный интеллект, блокчейн.

— Появились ли в связи с внедрением цифровых технологий новые виды страхования? И насколько они востребованы?

— Конечно. Первое, это способ продажи — цифровая оболочка привычных продуктов. Но появляются и новые, в первую очередь это продукты, связанные с киберугрозами. Чем больше цифровизация финансовых услуг, тем больше связанных с этим рисков. Поэтому конечные потребители этих услуг начинают задумываться о том, чтобы обезопасить себя. У нас появляются розничные продукты, например, страхование кредитных карточек от киберрисков, и, конечно же, крупные компании, которые выделяют эти киберриски в отдельную группу.

— Как я понимаю, это меняет линейку продуктов «Ингосстраха». Какие еще новые продукты вы можете назвать?

— Наверное, основное — это страхование от киберрисков. Страхование — это вид деятельности, которому несколько сотен лет. Сам продукт не меняется, меняется то, как мы его продаем, и то, как мы его презентуем нашему покупателю, и то, насколько удобно ему пользоваться нашими услугами. Если раньше надо было по пробкам ехать в наш офис, то сейчас можно все делать онлайн, как и с другими видами услуг.