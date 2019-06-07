Наука на пайке

Сначала в феврале 1919 года постановлением Совета народных комиссаров (СНК) паек назначили 100 петроградским ученым.

Потом в декабре того же года декретом СНК число ученых Петрограда и Москвы, «необходимых для социалистического строительства, для поднятия производительности народного хозяйства и культуры» и получающих в связи с этим красноармейский паек, возросло до 500 человек, и помимо пайка им стали платить зарплату 8 тыс. руб. в месяц. Столько же получали в то время члены СНК (министры советского правительства), включая председателя СНК Владимира Ленина, подписавшего эти декреты. Больше тогда получали только командующие фронтами и главком Красной армии (10–12 тыс. руб.). Выдавали красноармейские пайки ученым без малого пять лет.

Потребительская корзина военного коммунизма

Паек красноармейцу состоял (из расчета на месяц) из 25 кг хлеба, 6 кг мяса или рыбы, 7,5 кг овощей, 1 кг масла сливочного или сала, 30 г чая, 1 кг сахара, 400 г соли, 21 г перца, 400 г махорки, четырех коробок спичек и 205 г мыла. Паек был рассчитан на одного человека и не мог полноценно прокормить семью ученого, но помочь ей выжить он вполне мог.

Во всяком случае, «продуктовый набор» потребительской корзины 2019 года в РФ, конечно же, шире, но по основным продуктам мало чем отличается от красноармейского пайка столетней давности: 10,5 кг хлеба, 6 кг мяса или рыбы, 18 кг овощей, 1 кг животных жиров, 2 кг сахара, 400 г соли и специй (нормы в пересчете на месяц, действующие согласно ФЗ №421 от 28.12.2017 до 31.12.2020). Совпадение неслучайное, паек красноармейца рассчитывали ученые из Военно-медицинской академии в Петрограде под руководством ведущего российского гигиениста-диетолога того времени профессора Г. В. Хлопина. Энергетическая ценность пайка 1919 года составляла 3785 Ккал в сутки, что и сегодня является нормой для мужчины, занятого физическим трудом.

Кроме того, 8 тыс. руб. в месяц были в 1919 году не такими уж маленькими деньгами даже в голодном Петрограде. При ценах на черном рынке города (масло сливочное — 2 тыс. руб. за фунт, хлеб — 300 руб. за фунт, картофель — 80 руб. за фунт) на 8 тыс. руб. можно было купить продукты в объеме еще одного красноармейского пайка.

Мегасайенс 1919 года

В ответ на пайки от ученых требовалось участие в прорывных научных проектах новой российской власти. Их перечень Ленин изложил в 1918 году в своем «Наброске плана научно-технических работ»: «Электрификация промышленности и транспорта и применение электричества к земледелию»; «Использование непервоклассных сортов топлива (торф, уголь худших сортов) для получения электрической энергии»; «Водные силы и ветряные двигатели вообще и в применении к земледелию».

Иными словами, первые научные проекты новой власти класса мегасайенс (по современной терминологии) тогда касались исключительно энергетики, включая зеленую энергетику, как сказали бы сейчас, и сырья для энергетики. Остальная наука вместе с остальными учеными была отложена до лучших времен. Но ученых даже пока не востребованного профиля требовалось сохранить, чтобы вообще не лишиться науки.

Другие служащие снабжались по продуктовым карточкам второй категории, получая по ним 30 г хлеба и 600 г картофеля в день, причем хоть и по фиксированным госценам, но не бесплатно, как пайки, а за деньги. Рабочим, имевшим карточки первой категории, полагалось 150 г хлеба и 800 г картофеля в день. Ученые фактически были приравнены к «особо ответственным и совершенно незаменимым работникам центральных учреждений», по ленинской терминологии.

Особо ценным для новой власти ученым в исключительном порядке, отдельными декретами СНК пайки повышались. Например, академику Павлову и его жене был назначен «специальный паек, равный по калорийности двум академическим пайкам». Но вне зависимости от калорийности пайка само его получение освобождало ученого от трудовой и воинской повинности, он уже был мобилизован на научный фронт республики. Государственная структура, которая призывала ученых на службу новой власти, так и назвалась — отдел по мобилизации научных сил при Комиссариате просвещения.

Золото за науку

В следующем 1920 году количество красноармейских пайков для ученых, которые уже получили собственное название — «академические пайки», постановлением СНК было увеличено в Петрограде до 2 тыс., в Москве — до 500. В Москве меньше, потому что Академия наук и большинство научных институтов переехали в Москву из бывшей имперской столицы только в 1934 году. К продуктовому набору ученым прибавили в паек по одной паре обуви, одному костюму (или материи на костюм), три пары белья (или материи на белье) и шесть пар носков (или чулок) в год. Что касается теплого платья, то «таковое выдавать отдельным лицам лишь в зависимости от степени нуждаемости в нем».

В 1921 году, последнем году военного коммунизма, количество академических пайков выросло до 8 тыс., плюс к ним появилось еще 8 тыс. «дублирующих, в качестве семейных» пайков. Их распределяли уже не только по столицам. «Основные академические пайки распределить следующим образом: по 3250 пайков на Москву и Петроград, а остальные 1500 пайков предоставить провинции. Из 8000 дублирующих пайков 4000 употребить во всероссийском масштабе на дополнительное снабжение семейных ученых (считая по 1–0,5 пайка на человека), а остальные 4000 пайков распределить между начинающими учеными (лаборантами, ассистентами, научными сотрудниками научно-исследовательских институтов и т. д.), предоставляя каждому из них по 0,5 пайка».

Пайками было обеспечено большинство из 12,5 тыс. «находящихся в живых русских ученых, работающих во всех областях, независимо от официальной квалификации и принадлежности к тем или иным учреждениям», которые числились в картотеке Научного отдела Комиссариата просвещения.

В том же 1921 году зарплаты ученым зафиксировали в золотых червонцах (выдавали, конечно, не золотыми монетами, а их эквивалентом в совдензнаках) в зависимости от категории (разряда) ученого: «Определить академическое обеспечение примерно в следующих цифрах: для ученых 1-го разряда — 10 руб. зол., 2-го разряда — 25 руб. зол., 3-го — 50 руб. зол., 4-го — 75 руб. зол. и 5-го — 125 руб. зол.». По цене золота несложно пересчитать, что в сегодняшних рублях ученые в зависимости от категории получали тогда примерно столько же, сколько они получают сейчас: от 20 тыс. до 250 тыс. в месяц.

Конец красноармейского пайка

В октябре 1918 года созидательный принцип большевиков, зафиксированный в государственном гимне РСФСР — «Интернационале» («Весь мир насилья мы разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим, / Кто был никем — тот станет всем»), был реализован и в науке. Декретом СНК были отменены ученые степени доктора, магистра, а также звание адъюнкта и все связанные с этими степенями и званиями права и преимущества. Также отменялись звания заслуженных, ординарных, экстраординарных, адъюнкт-профессоров и доцентов. В общем, отменили все, кроме звания профессора, но при этом все профессора увольнялись и занять их должность мог любой, кто был «известен своими учеными трудами или иными работами по своей специальности либо своей научно-педагогической деятельностью». Но стать советским профессором можно было только «по всероссийскому конкурсу», а до таких конкурсов дело не дошло (разгоралась Гражданская война), и почти вся Россия была антисоветской.

До новой, советской иерархии ученых дело дошло только в конце 1921 года, когда Гражданская война практически закончилась. Ученых разделили на пять категорий (разрядов): начинающие молодые ученые, имеющие научный стаж в виде хотя бы одной совершенно самостоятельной работы; самостоятельные преподаватели и научные работники высших учебных заведений и научных учреждений; крупные ученые с большим научным и научно-учебным стажем и значительным количеством оригинальных научных работ, могущие руководить подготовкой научных специалистов; выдающиеся ученые, являющиеся инициаторами или виднейшими представителями в России крупных научных направлений и школ и могущие указать ряд самостоятельных научных работников как своих учеников; выдающиеся ученые, работа которых имеет мировое значение.

К дореволюционной научной иерархии, только изменив некоторые названия ученых степеней (например, магистра на кандидата наук) и званий (приват-доцента на старшего преподавателя) и убрав все приставки к званию профессора, вернулись в 1934 году; она существует и поныне.

Уже при НЭПе, в 1923 году, с началом вытеснения совдензнаков, советским золотым червонцем в научных учреждениях началась отмена пайковой системы и, соответственно, ученым повысили зарплаты. Ученый 1-го разряда стал получать 300 руб., 2-го разряда — 450 руб., 3-го разряда — 750 руб., 4-го разряда — 1250 руб., 5-го разряда — 1500 руб. По курсу тогда 1 доллар США стоил примерно 2 руб.

1 января 1924 года красноармейские пайки российских ученых окончательно ушли в историю нашей науки. Но академические пайки в том или ином виде существовали еще долго.

Статусные пайки

Не успели отменить ученым красноармейские пайки, как «пайковая история» пошла по второму кругу. В том же 1924 году в правительстве появился список из 300 «ученых высшей квалификации», которым было назначено «академическое обеспечение», как это назвали. В строгом смысле это был не паек, который давали даром, а отдельная карточная система для ученой элиты, такая же, как для верхушки партийной номенклатуры.

В начале 1930-х годов, когда после НЭПа в стране опять ввели карточную систему на основные продукты питания, список избранных ученых расширили до 10 тыс. человек. К научной элите высшего ранга относились члены союзной и республиканских академий наук, обладатели звания «Заслуженный деятель науки», директора институтов и музеев. К научной элите «второго ранга» относились заместители директоров, старшие научные сотрудники с докторской степенью. По нормам 1932 года первым полагалось 6 кг мяса и 4 кг рыбы в месяц, вторым — мяса и рыбы соответственно 3 кг и 2 кг и меньше масла и круп, но папиросами их снабжали одинаково — 750 штук в месяц. Их иждивенцам полагалась половинная норма. Списки привилегированных ученых утверждались ЦК ВКП(б), критериев для попадания в список было два: должность и членство в партии.

В отличие от первых лет советской власти, когда равноценными пайками были обеспечены практически все выжившие и оставшиеся в науке ученые, на этот раз в науке была реализована партийно-государственная номенклатурная модель, в которой рядовым ученым паек не полагался.

Мегапайки

«Золотой век» для рядовых ученых наступил в послевоенные годы, когда они потребовались власти для того, чтобы максимально быстро восстановить промышленность, накормить народ и создать ядерный щит. В марте 1946 года работникам науки повысили оклады, в 1950-е годы младший научный сотрудник в Москве и Ленинграде получал 2 тыс. руб., тогда как зарплата, например, врача-терапевта была 805 руб. Старший научный сотрудник оценивался в 4 тыс. руб. в месяц (зарплата инструктора ЦК КПСС), директор института — 8 тыс. руб., президент АН СССР — 30 тыс. руб.

Как замечает историк науки Наталья Пушкарева, номенклатурным ученым была позволена даже некоторая буржуазность в быту, что далекие от науки люди могли видеть в пропагандистских кинофильмах об ученых. Например, в фильме Григория Александрова «Весна» героиня Любови Орловой астрофизик Ирина Никитина живет в двухэтажной квартире, пьет из дорогого фарфора чай, который ей подает домработница (Фаина Раневская), и примеряет шляпки, присланные ей из Дома моделей.

Профессия ученого становится престижной, численность научных сотрудников в конце 1960-х годов достигает полумиллиона человек (в конце 1940-х их было 120 тыс.), а в конце 1980-х переваливает за миллион. Это вовсе не очередная российская крайность, так же быстро росла численность ученых в те же годы в США, и там тоже был миллион ученых. Только там он остался, а у нас при очередном разрушении до основания, а затем строительстве нового мира ученые опять стали никем. В 1990-е годы их число сократилось на 700 тыс., некоторые уехали за рубеж, но большинство ушло из науки.

В начале 1990-х годов миллион пайков для ученых оказались для власти непосильной задачей. Сейчас мы наблюдаем заключение очередного брака по расчету между наукой и властью, только на этот раз красноармейские пайки имеют вид мегагрантов.

Сергей Петухов