Нитробензол опасен для здоровья

Американский ботаник Уильям Хенри Чандлер опубликовал работу о вреде для здоровья животных и человека паров нитробензола.

Нитробензол широко используется в различных производственных процессах. Из-за приятного миндального запаха этого химического вещества и медленного действия его паров его ядовитые свойства не стали общепризнанными. Из-за этого жизнь и здоровье людей, работающих с нитробензолом, оказываются под угрозой. Нитробензол используется в производстве взрывчатых веществ. Он также используется как прекурсор при производстве анилина, который, в свою очередь, широко используется в производстве красок. Его душистые свойства способствуют его использованию в производстве мыла, лосьона, помады и других туалетных принадлежностей, а также в качестве вкусовой добавки при изготовлении кондитерских изделий. Его также рекомендуют использовать для окуривания домашних животных в целях борьбы с паразитами.

В работе мистера Чандлера приведены многочисленные доказательства того, что почти все эти способы использования нитробензола должны быть запрещены законом, так как это коварный и очень опасный яд. Ученый призывает направить инспекции на военные заводы, красильные и другие производства, где используется нитробензол, чтобы установить на них устройства, защищающие работников от вдыхания ядовитых паров нитробензола и непосредственного контакта с этим веществом в жидкой форме.

Полностью работа Уильяма Чандлера «Physiological action of nitrobenzene vapor on animals» опубликована в 20-м томе «Ученых записок Нью-Йоркской опытной сельскохозяйственной станции Корнеллского университета» за 1919 год.

Подготовил Алексей Алексеев