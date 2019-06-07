Генподрядчик Чусовского моста нашел нового представителя в Пермском крае

Как стало известно “Ъ-Прикамье”, федеральный подрядчик «Стройтрансгаз» (строит Чусовской мост, жилье в Березниках и перроны в аэропорту Пермь) определился с новым своим представителем в Пермском крае. Как сообщили участники рынка, несколько недель назад к исполнению обязанностей приступил Александр Завизион. В «Стройтрансгазе» на запрос “Ъ-Прикамье” не ответили.

Господин Завизион возглавляет самарское АО «Институт „ГазНИИпроект“», подконтрольное «Стройтрансгазу».

Напомним, минувшей зимой в Перми по подозрению в получении взятки был задержан прежний представитель АО в регионе Александр Вахрушев. Общество является подрядчиком строительства ЖК «Любимов» в Березниках. Господин Вахрушев якобы требовал у субподрядчика несколько миллионов рублей за подписание актов выполненных работ, на основе которых производилась их оплата. В результате он был задержан сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД по Пермскому краю и СКР при получении 1,1 млн руб. Следственным отделом по Свердловскому району СУ СКР в отношении Александра Вахрушева было возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере. Он был задержан, а потом арестован. Затем, по данным 59.ru, был выпущен под залог в 5,5 млн руб. и отстранен от должности в компании.