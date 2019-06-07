Бывший гендиректор ПФПГ приобрел долю в «Нефтьсервисхолдинге»

Бывший гендиректор ООО «ПФП-Группа» Евгений Пегушин 3 июня получил долю в 2,5% в ООО «Нефтьсервисхолдинг» (НСХ), сообщает «СПАРК-Интерфакс». Одновременно 45% долей НСХ получил кипрский офшор PFIG Overseas Invest Holding Limited. Из состава учредителей НСХ выбыл кипрский ПФИГ «Нефтьсервисхолдинг».

Отметим, что господин Пегушин с 2018 года является управляющим директором кипрской компании.

В ПФПГ не комментируют изменения в составе учредителей НСХ. Год назад владельцем 2,5% долей ООО «Нефтьсервисхолдинг» стала Мария Михневич, дочь ныне покойного бывшего председателя совета директоров ООО «НСХ» Владимира Михневича.

До 2017 года 100% НСХ контролировалось структурами бизнесмена Андрея Кузяева (по 50% ООО «ПФП-Группа» и кипрской ПФИГ «Нефтьсервисхолдинг»). В конце 2017 года кипрский учредитель НСХ продал 2,5% виргинскому «Интербим Лтд», бенефициаром оказалась дочь бывшего председателя совета директоров.

ООО «Нефтьсервисхолдинг» создано в 2003 году, объединяет 15 нефтесервисных предприятий (более 7,5 тыс. сотрудников) в России и странах ближнего зарубежья. Выручка ООО в 2017 году — 277 млн руб., чистая прибыль — 93 млн руб.