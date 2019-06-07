«Энергетика» приобщили к делу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) квалифицировала дело в отношении мэрии Сызрани по ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» как неконкурентное соглашение с ООО «Энергетик». Компания летом 2018 года получила постановлением главы Сызрани Николая Лядина статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО). Административное дело в отношении мэрии было заведено после того, как городские власти не исполнили предупреждение ФАС о необходимости заново, в соответствии с законом, провести выбор поставщика тепла. По мнению юристов, если действия чиновников квалифицируются как заключение неконкурентного соглашения, то существует вероятность возбуждения в отношении должностных лиц уголовных дел.

Шестого июня ФАС по ходатайству МУП «ЖЭС» квалифицировало дело по ст. 16 ФЗ «О защите конкуренции» в отношении администрации Сызрани как неконкурентное соглашение с ООО «Энергетик». Антимонопольная служба возбудила дело в марте, после того, как власти Сызрани не исполнили предупреждение ведомства о необходимости организовать конкурс по определению статуса единой теплоснабжающей организации (ЕТО) в соответствии с законом. Как установил антимонопольный орган, 31 июля 2018 года администрация города приняла постановление о присвоении статуса ЕТО «Энергетику», при этом «не обеспечив соблюдение порядка, предусмотренного законодательством РФ». Постановление было подписано главой города Николаем Лядиным после подачи ПАО «Т Плюс» иска о банкротстве действующей ЕТО — «МУП ЖЭС» из-за многомилионных долгов перед поставщиками ресурсов. Вместе со статусом поставщика тепла «Энергетику» перешло и имущество МУПа. В апреле состоялось первое заседание по делу. «Т Плюс» как третье лицо заявила ходатайство о привлечении «Энергетика» в качестве соответчика с указанием на возможное наличие сговора между компанией и администрацией. Параллельно мэрия пыталась в арбитражном суде оспорить предупреждение антимонопольной службы. В прошлом месяце суд отказал администрации в требовании. Вопросы „Ъ“ об исполнении предупреждения ФАС и датах проведения конкурса пресс-служба администрации Сызрани ­игнорировала.

• МУП «ЖЭС» зарегистрировано в Сызрани в 2001 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды. До введения внешнего управления МУПом руководил Василий Панасов. В 2017 году выручка организации превысила 1,3 млрд руб. Убыток составил 15 тыс. руб.

• ООО «Энергетик» создано в 2004 году в Сызрани. Бенефициаром организации указан Дмитрий Дузь, директор — Евгений Кузнецов. Основной вид деятельности — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.Одним из бывших совладельцев «Энергетика», по данным «СПАРК-Интерфакс», является депутат самарской губернской думы и бенефициар ГК «Криста» Владимир Симонов. Также в списке бывших собственников фигурирует Василий Панасов.

В мае господин Лядин исполнил приказ фискальной службы. Городской глава по итогам конкурса подписал постановление о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» и МУП «ЖЭС» в зонах своего присутствия. Первому принадлежит Сызранская ТЭЦ.Муниципальное предприятие, несмотря на процедуру банкротства, функционирует (под внешним руководством) и эксплуатирует более 20 городских котельных.

По словам юристов, на данном этапе можно говорить лишь о высокой вероятности привлечения должностных лиц и «Энергетика» к административной ответственности за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения. Однако есть и риск возникновения уголовного дела. «Сейчас мы говорим о признаках административного нарушения.Одно можно сказать точно: ситуация с передачей „Энергетику“ статуса ЕТО будет разрешена с учетом обстоятельств, не в пользу организации. Степень ответственности должностных лиц, допустивших ее возникновение, так же в ближайшее время будет определена»,— поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел­ Иккерт.

Как добавляет юрист, при условии, что действия квалифицируются именно как заключение неконкурентного соглашения, существует вероятность возбуждения в отношении должностных лиц уголовных дел. «Ограничение конкуренции с использованием служебного положения может быть наказано принудительными работами сроком до 5 лет и даже лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн руб. и лишением права занимать определенные должности«,— поясняет партнер юридической компании «НАФКО» Павел Иккерт.

Сабрина Самедова