Здание пермского оперного театра может получить филармония

Пермская краевая филармония может получить здание Пермского театра оперы и балета, после строительства для театра новой сцены. Как сообщает газета Business Class с таким предложением выступил краевой министр культуры Вячеслав Торчинский на пресс-конференции фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…». При этом министр отметил, что готового решения по этой площадке пока нет, а вопрос об использовании здания оперного театра после переезда труппы в новое здание только обсуждается.

Также господин Торчинский сообщил что действующее здание филармонии будет отремонтировано в ближайшие два года. На это время в качестве концертной площадке будут предоставлены другие помещения, в том числе и сцена Дворца культуры им. Солдатова. Директор пермской краевой филармонии Галина Кокоулина поддержала идею передачи помещения и отметила, что в здании театра оперы и балета можно объединить под одной крышей все творческие коллективы.

В пресс-службе краевого министерства культуры заявили, что информация о возможной передаче здания театра филармонии не соответствует действительности. «Говорилось только о возможности увеличить количество филармонических концертов на площадке театра, после появления второй сцены», - добавили в ведомстве.