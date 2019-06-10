От суммы до тюрьмы

№20 Пять лет борьбы с коррупцией в именах, должностях и цифрах

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Равнение на Канаду

К вопросу системной борьбы с коррупцией: стоит обратиться к опыту Канады. Изучить и применить. А «Огоньку» неплохо бы о канадском опыте и написать, с чувством, с толком, с расстановкой. Пусть позитивный пример будет перед глазами граждан.

Виталий Баскаков

Взять и сложить

Ничего так суммы: взятка 2 млн долларов, хищение 164 млн рублей, мошенничество 1 млрд 93 млн рублей, растрата 113,5 млн рублей... А если их сложить! А если учесть, что это только самые большие! А если вспомнить, что ловят 10–15 процентов, да и то не за взятки (взятки — только повод). Насчет позитивных примеров борьбы с коррупцией — их полно. Скандинавия, к примеру. Даже Грузия, хоть и не идеал, конечно. Но они все основаны на представлении, что чиновники и политики не вожди, которые знают, как правильно жить, а квалифицированные слуги народа. И степень их квалификации определяет избиратель.

Иванов Василий

Лес, расти!

№20 «Огонек» посадил свои сосны на Ольхоне

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Елочка, не гори!

Судя по тому, что в нашей стране уже месяц горят леса, такие субботники необходимо собирать принудительно по всему Забайкалью, еженедельно для восстановления лесной фауны.

Людмила Личман

Чтобы не погасло

К сожалению, это догорают не живые российские леса, а китайские недорубы. Все эти пожары на руку нашим «лесникам» — это сколько ж гектаров на стихию списать можно! Такой метод, увы, довольно эффективен, но в Забайкалье в этом году что-то чересчур стараются! Наверное, тушат деревья дизтопливом.

Александр Бабкин

Информатика к размышлению

№20 Высшее образование на пороге больших перемен

Фото: Reuters

Участь печальна

Автор пишет, что ни одно кадровое агентство не знает, какие кадры будут востребованы через год. Мир накануне конца роста «цифровой микроэлектроники», а мы не понимаем, какие специалисты будут востребованы? Потрошители чипов, дизайнеры чипов, технологи! России понадобятся свои микросхемы 7 нм+ и 5 нм. Китайцы на словах только ссорятся с американцами, и если в Россия в ближайшие 5–10 лет не сумеет построить новейшие заводы по производству таких чипов на основе своих технологий, то наша участь весьма печальна!

Андрей

Целевой прием

«Ни один директор завода не скажет, сколько и каких специалистов ему нужно будет через четыре, пять или шесть лет». А как же в Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана набирают целевиков? И ведь даже не скрывают этого: «Целевой прием осуществляется в рамках системы непрерывного профессионального образования «школа — вуз — работодатель». Целевой прием направлен на подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках выполнения постановления правительства Российской Федерации «О государственном плане подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК».

vnbiryukov

Бюджетное дуракаваляние

Автор как бы намекает: давайте больше бюджетных мест на «государственное и муниципальное управление» в стране, в которой бизнес и народ и так задыхаются от бюрократии! По поводу троечников-отличников — хорошие оценки, как показывает последующая практика, далеко не признак ума, а бешеные конкурсы на гуманитарные специальности в шарагах (вообще непонятно, что это за вузы упомянуты в статье, какие-то МЛУ) — чтобы бесплатно валять дурака лет пять.

Лёшка Дерзкий

Мамаши и министры

Для того чтобы увеличить выпуск айтишников, надо увеличить количество физмат школ. А их сейчас стараются сократить. «Онижедети» там перенапрягутся! То, что профессионалом-технарем не стать, занимаясь по часу в день и без общения с себе подобными,— тривиальщина. Но ее никак не поймут ни мамаши, ни министры.

Andrey Ivanov

От зубов отскакивает

Образование и труд — основные составляющие благополучия. Но под образованием у нас понимают максимальную загрузку школьников информацией и требование все знать чуть не наизусть. В итоге школьникам приходится именно зубрить все предметы. В высших учебных заведениях тоже стараются нагрузить студентов в ущерб основным знаниям, которые им помогут на производстве или в научной деятельности. ЕГЭ обладает только одним плюсом — можно и из отдаленного района поступить в тот же московский вуз. Но надо и учителей все-таки не так нагружать, как сегодня, и ученикам снизить нагрузки — это ведь не в ущерб делу.

Георгий

Разочарование в образовании

Разочаровывает немотивированность наших вузов к изменениям — даже в этой статье уже заранее объявляют, что «будет трудно», что «мы консервативные», «программ много», хотя достаточно расширить дисциплины по информатике, которые уже везде есть. Это возможно сделать за год, плюс еще год на внедрение. Вот школа может себе позволить консервативность, потому что во все времена в 6–7-м классах будет база из линейных и квадратичных уравнений. Но не вуз.

Скорее всего, причина в нежелании тех же экономических, юридических и инженерных факультетов отдавать финансирование в пользу информационных. И как же тогда не разочароваться в образовании, когда абитуриенту обещают «востребованность», а потом недодают образование, потому что финансы распределяются в пользу менее компетентных и консервативных кафедр, не отвечающих за диплом и востребованность на рынке?

Алексей

Ученый в автосервисе

Какой процент выпускников вузов в РФ устраиваются работать по полученной специальности? Имеет ли смысл рассуждать о специализациях, если в итоге полученные знания не используются? В любом коммерческом предприятии востребованность тех или иных знаний зависит от конечного потребителя продукта предприятия. Если с ученой степенью устроиться работать в автосервис, то большинство знаний устроившегося руководитель понять не сможет. При этом должность может называться, например, инженер-разработчик радиоэлектроники, но реально в автосервисе она будет сводиться к замене отказавших электронных блоков по стандартной процедуре, а «разработками» будут обозначены редкие творческие отклонения от этой процедуры. Реальные работы зависят от желаний конечного потребителя продукта и выполняются вне зависимости от того, как будет обозначена должность и специальность устроившегося.

Aлександр Хабаров

Письма читала Наталья Радулова