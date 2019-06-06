Финская ставка СКА

Хоккейный клуб СКА продолжает усиливать состав к новому сезону. Вчера стало известно, что армейцы «подписали» финского нападающего Йори Лехтеря. До этого СКА заключил контракт с другим финским форвардом, Йоонасом Кемппайненом, а также с российским нападающим Александром Кагарлицким, выступавшим за московское «Динамо». К новому сезону армейский клуб планирует уменьшить размеры площадки Ледового дворца, где команда проводит домашние матчи. Она будет соответствовать канадскому образцу, что, по мысли руководителей СКА, сделает хоккей более результативным и зрелищным.

Армейский клуб ведет активную селекцию в межсезонье. Тренеру Илье Воробьеву, который руководил сборной России на чемпионате мира, где они заняла третье место, предстоит строить новую команду. СКА покинули по окончании прошлого сезона звезды — прежде всего форварды Никита Гусев и Павел Дацюк. Первый исправно снабжал партнеров передачами, что позволяло ему самому возглавлять списки лучших бомбардиров (17 шайб и 65 результативных передач). Второй для болельщиков — просто Волшебник. Правда, возраст сказывается. По новому контракту СКА и 40-летний Дацюк не договорились. В итоге ветерана принял с распростертыми «Автомобилист» (Екатеринбург) — клуб, в котором Дацюк начинал карьеру. По некоторым данным, Павел получит за год контракта €100 млн. Гусев уехал в клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс». Там же, в заокеанской лиге, продолжат карьеру вратарь Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), защитник Владислав Гавриков («Коламбус Блю Джекетс»), форвард Николай Прохоркин («Лос-Анджелес Кингз»). Практически весь цвет СКА, игроки, на которых опирались тренеры.

Первой ласточкой в межсезонье стал 31-летний финский форвард Йоонас Кемппайнен. Он прежде выступал за уфимский «Салават Юлаев», набрал в минувшем регулярном чемпионате 33 очка, забросив 17 шайб и сделав 16 передач. Также армейский клуб заключил контракт с 31-летним нападающим Йори Лехтеря, игравшим за российские клубы «Локомотив» (Ярославль) и «Сибирь» (Новосибирск), потом выступавшим за «Сент-Луис Блюз» и «Филадельфию Флайерз» (в 346 матчах НХЛ — 38 шайб и 90 передач). СКА в последние годы «привечает» финских игроков. И правильно делает: финская сборная выиграла чемпионат мира, только что завершившийся в Словакии. Ее молодежная команда — тоже чемпион мира 2019 года. При этом тренер сборной России Илья Воробьев заявляет о том, что наша команда не будет перенимать финский стиль — он слишком скучный и прагматичный. Хотя в полуфинале последнего чемпионата мира Россия уступила именно Финляндии (0:1). Но в СКА придется делать ставку на «рабочих лошадок». Потому что звезд, которые, как говорят, играют на рояле, не осталось.

Может, таким ярким игроком будет 29-летний форвард Александр Кагарлицкий, которого СКА «увел» у московского «Динамо». Никакого обмана не было. Просто СКА предложил игроку выгодный контракт (около 80 млн рублей в год, не считая бонусов), а у «Динамо», как признался тренер этой команды Владимир Крикунов, не осталось на Кагарлицкого денег. По нынешним временам, когда все стремятся уехать из КХЛ в НХЛ, это хороший трансфер. Кагарлицкий, до перехода в «Динамо» выступавший за череповецкую «Северсталь», набрал в минувшем чемпионате КХЛ 61 очко, забросив 24 шайбы и сделав 37 передач. Это быстрый «краек», способный найти общий язык с любыми партнерами. Еще одно приобретение СКА — шведский защитник Лукас Бенгтссон, игравший за «Линчепинг».

В предстоящем сезоне СКА планирует не только возвращать утраченные позиции (клуб весной не попал в финал Кубка Гагарина, уступив в полуфинальной серии ЦСКА), но играть в более зрелищный хоккей. Для этого решили уменьшить размеры площадки Ледового дворца, на которой команда проводит домашние матчи, до канадского образца: 26 метров в ширину и 60 в длину. Раньше в Ледовом монтировалась «европейская» площадка: 30 на 60. Такой же стандарт принят в большинстве городов, где есть клубы КХЛ. Хотя некоторые из них — например, «Адмирал» из Владивостока и «Амур» из Хабаровска — уже перешли на канадский вариант. А казанский «Ак Барс», нижнекамский «Нефтехимик», чеховский «Витязь» и московское «Динамо» играют на «финских» аренах: 28 на 60. В этом вопросе во второй лиге мира, как любят называть КХЛ ее руководители, царит неразбериха. Так что, может, в каждом городе будут играть в свой хоккей, как играли в разный футбол герои мультфильма «Как казаки в футбол играли». Главное, чтобы игроки успевали адаптироваться и не получали травм.

Юрий Балетов