На прессе поставили «Роспечать»

Издатели пожаловались на задержки платежей со стороны «Роспечати», через которую, по экспертным оценкам, проходит не менее половины всей подписки на прессу в стране. «Роспечать» планирует погасить долги за счет закрытия нерентабельных киосков. Дистрибуция прессы становится малопривлекательным, если не убыточным бизнесом, утверждают в компании.

Правление Союза издателей ГИПП 6 июня обратилось с открытым письмом к гендиректору АО «Агентство "Роспечать"» Георгию Аликошвили. Издатели жалуются на нарушение сроков и размеров платежей и «систематическое невыполнение договорных обязательств» со стороны «Роспечати». Оплата за прессу, проданную в розницу через отделения «Почты России», за 2018 и 2019 годы произведена не полностью, нарушаются платежи за различные подписные периоды, утверждают авторы письма, выражая сомнение, что «Роспечать» вовремя заплатит за подписку, собранную на второе полугодие 2019 года.

Задержки выплат не позволяют издателям вовремя рассчитываться с типографиями и транспортными компаниями, что «ставит под угрозу бесперебойный выпуск газет и журналов в России», заявляют в ГИПП.

Союз просит «Роспечать» «дать оперативные разъяснения» и «принять безотлагательные меры по обеспечению платежей». В противном случае издатели готовы пойти в том числе на приостановку сотрудничества с компанией.

«Роспечать» — один из крупнейших российских дистрибуторов прессы, компания также владеет сетью киосков. Ранее компания принадлежала структурам бизнесмена Олега Дерипаски, но в июне 2015 года ее контролирующим акционером стал Павел Езубов — по данным РБК, двоюродный брат господина Дерипаски. Согласно Kartoteka.ru, выручка «Роспечати» за 2017 год составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 549 тыс. руб.

Через «Роспечать» проходит «не менее половины всей подписки в стране», говорит глава ГИПП, гендиректор «Аргументов и фактов» («АиФ») Руслан Новиков. У «АиФ» ситуация «не такая критичная, как у коллег по рынку», сложности с платежами начались только в мае, уточняет он. Доля «Роспечати» на рынке дистрибуции прессы составляет как минимум около 10%, оценивает гендиректор ИД «Мир новостей» Андрей Авдонин. Задолженность у агентства накапливалась несколько лет, «возможно, корень проблемы в недостаточном контроле за региональными филиалами», полагает он.

В самой «Роспечати» письмо ГИПП «вызвало определенное недоумение», говорит первый заместитель гендиректора компании Виктор Кокорев. На заседании правления ГИПП вопросов о работе «Роспечати» не было, специальных встреч союз также не инициировал, хотя компания готова обсуждать с издателями проблемы, утверждает он. «Мы оптимизируем сеть и будем вынуждены закрыть нерентабельные киоски, и, соответственно, объемы продаж сократятся, как и ассортимент изданий. В то же время все задолженности перед издателями будут погашены»,— обещает господин Кокорев.

Распространительский бизнес сейчас «малопривлекателен, а в ряде случаев просто убыточен», поясняет Виктор Кокорев. Он объясняет это снижением спроса и ростом цен на газеты и журналы, значительной долей серого рынка в дистрибуции прессы, действиями региональных властей по упорядочению нестационарной уличной торговли и увеличением регионального уровня МРОТ с 1 января, что затронуло рынок киосков.

«Роспечать» не первый дистрибутор прессы, который за недавнее время столкнулся с проблемами. Как сообщал “Ъ” 17 апреля, один из крупнейших поставщиков газет и журналов в супермаркеты «Медиа Дистрибьюшен» фактически прекратил работу. Долю компании на рынке распространения прессы издатели оценивали в 15%.

Валерия Лебедева