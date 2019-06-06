Черноземный округ «Магнита» возглавил Альберт Поршнев

В рамках создания новой операционной модели сети «Магнит», которая подразумевает разделение географии присутствия на 12 округов, Черноземный округ (объединяет Воронежскую, Липецкую, Белгородскую, Тамбовскую и Рязанскую области) компании возглавил Альберт Поршнев. Как пояснили «Ъ-Черноземье» в «Магните», целью преобразований является создание «матричной, ориентированной на покупателя структуры, которая основывается на локальной экспертизе и максимальном приближении центра принятия решений к операционным процессам в регионах». Господин Поршнев работает в розничной сети «Магнит» с 2014 года. В разное время руководил форматом «Магнит Семейный», запустил направление «Магнит — Опт». В Черноземном округе сети «Магнит» более 1,3 тыс. магазинов и свыше 13,3 тыс. сотрудников.

О том, с какими сложностями сталкиваются ритейлеры в Черноземье, в материале “Ъ” «“Магнит” замкнул проводку».

Андрей Цветков