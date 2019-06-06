Верховная рада оставила всех на своих местах

Верховная рада продолжает бойкотировать инициативы Владимира Зеленского. 6 июня парламент не принял отставку министров обороны и иностранных дел, а так же главы Службы безопасности, несмотря на то, что на этом настаивал украинский президент. Степан Полторак, Павел Климкин и Василий Грицак также выразили желание уйти и написали прошения об отставке. Занимаемые ими должности относятся к так называемой президентской квоте — право вносить кандидатуры имеет только президент при одобрении Рады. Но депутаты раскритиковали Зеленского за то, что тот никого не предложил взамен увольняемым чиновникам.

Киевский политолог Алексей Курпас уверен, что Верховная рада продолжит принимать независимые решения, при этом некоторые шаги Зеленского там готовы поддержать: «Парламентарии, естественно, не поддерживают предложения, несоответствующие сегодняшним требованиям. Ситуация такова, что тот же Грицак, Климкин, Полторак являются столпами в своих структурах, поэтому их отставка к позитивным изменениям точно не приведет.

Зеленский не имеет права на проведение собственной политики, потому что он президент не “95 квартала”, а страны, которая находится в состоянии войны.

Поэтому если его действия будут абсолютно понятны Верховной раде, она встанет на его сторону. Что касается предстоящих выборов, я не уверен, что она будет поддерживать персонально президента, скорее всего, можно говорить именно о лояльности определенным настроениям общества. Состав Рады, по некоторым оценкам, будет изменен примерно на 50%».

Внеочередные парламентские выборы на Украине пройдут в конце июля. Конфликт между президентом и Верховной радой — часть предвыборной борьбы, считает международный обозреватель ИД «Ъ» Максим Юсин. Как ни странно, от этого противостояния могут выиграть все стороны. «То, что происходит между Зеленским и Верховной радой, абсолютно предсказуемо, более того — неизбежно. Именно так и будут развиваться взаимоотношения между ними до парламентских выборов, потому что на данный момент большинство депутатов — сторонники Порошенко и “Народного фронта” — очевидно, взяли курс на максимальное противодействие новому президенту, уже фактически включившись в избирательную кампанию, где они будут позиционировать себя в противовес партии “Слуга народа” и новоизбранному главе государства. Что касается Зеленского, для него по большому счету эта ситуация тоже выгодна: он вносит в Верховную раду те или иные предложения, при этом никаких последствий это не имеет. Его законопроекты и кадровые предложения отвергаются парламентом, и Зеленский имеет возможность оседлать того же конька, который ему принес замечательные результаты на президентских выборах — говорить избирателям, мол, видите, прежняя власть блокирует все мои реформы, поэтому если вы хотите, чтобы наша страна продвигалась вперед, проголосуйте за моих сторонников», — считает Юсин.

На минувшей неделе парламент точно также отказался увольнять и премьер-министра Владимира Гройсмана, который подал в отставку сразу же после вступления в должность Владимира Зеленского.

Анна Пестерева