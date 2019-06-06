Краснодарские адвокаты, выступившие против злоупотреблений в АП Башкирии, избежали санкций

Совет адвокатской палаты (АП) Краснодара прекратил дисциплинарное производство в отношении Михаила Беньяша, Алексея Аванесяна и Сергея Крайних, которые в числе 32 адвокатов подписали обращение в Следственный комитет РФ по поводу злоупотреблений в руководстве адвокатской палаты Башкирии. Об этом “Ъ-Юг” сообщил адвокат Михаил Беньяш.

Жалоба на действия адвокатов Беньяша, Аванесяна и Крайних поступила из адвокатской палаты Башкирии: врио президента организации Ильшат Махмутов просил привлечь краснодарских коллег к ответственности за нарушение кодекса профессиональной этики. Действия подписантов способствовали умалению авторитета адвокатуры, подрыву доверия и убежденности в порядочности и добросовестности адвокатов, заявил господин Махмутов. Квалификационная комиссия АП края на заседании 24 мая признала нарушение профессионального этического кодекса, выразившееся в обвинениях в адрес коллег из Башкирии.

24 мая Михаил Беньяш на заседании коллегии заявил, что при обращении в СКР он реализовал свои конституционные права. «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие,— сказал он.— Кодекс профессиональной этики адвоката является корпоративным актом, который не может ограничивать гражданина в реализации его конституционных прав».

Совет краевой адвокатской палаты, вынося решение о прекращении дисциплинарного производства, сослался на разъяснение Федеральной палаты адвокатов, опубликованное неделю назад. «Федеральная палата адвокатов указала, что в определенных ситуациях внутрицеховые обычаи и этические нормы могут ограничивать члена корпорации,— пояснил “Ъ-Юг” собеседник в краевой АП.— При этом совет палаты учел, что на момент подписания «письма тридцати двух» разъяснение ФПА еще не было обнародовано, поэтому ситуация не была отрегулирована, поведение наших коллег нельзя ставить им в вину».

Анна Перова, Краснодар