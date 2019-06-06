Выращенную на Кубани органическую продукцию планируют направлять в школы и лагеря

Руководители аграрных предприятий Кубани вышли с предложение направлять продукцию органического земледелия в кубанские школы и детские оздоровительные лагеря. Свою консолидированную позицию они озвучили сегодня, 6 июня, на парламентских слушаниях в Законодательном собрании края, где обсуждался законопроект «О развитии производства органической продукции на территории Краснодарского края».

Аграриями была также высказана идея о создании специальных охранных зон вблизи «органических» полей. Аграрный комитет ЗСК, в свою очередь, дополнил законопроект, который будет рассматриваться во втором чтении на июньском пленарном заседании регионального парламента, правовой нормой для дальнейшего развития производства органики в регионе и конкретизировал направления господдержки фермеров, занятых выпуском «чистой» продукции.

По мнению спикера ЗСК Юрия Бурлачко, востребованность в органике сегодня высока во всем мире, что открывает Кубани и России дополнительные возможности в расширении экспорта.

Как уже писал “Ъ-Кубань”, 22 апреля депутаты ЗСК приняли закон «О развитии производства органической продукции» в первом чтении. Под органикой понимается сельхозпродукция, выращенная без использования или с ограниченным использованием синтетических пестицидов, минеральных удобрений и т. п. Производителям органической продукции будет оказываться помощь в страховании рисков, создании кооперативов, внедрении специализированных образовательных программ и др. По словам Юрия Бурлачко, сегодня в крае выпускаются органические томатный сок, черный и зеленый чаи, шлифованный и дробленый рис. Есть заявки на производство органического овощного гороха, озимой пшеницы и сахарной кукурузы.

Василий Хитрых