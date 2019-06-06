Прокуратура призвала ускорить поиск инвесторов для краснодарских долгостроев

Краевая прокуратура призвала власти Краснодарского края и кубанской столицы, как можно скорее принять действенные меры по расчету сметной стоимости работ для завершения строительства проблемных жилых комплексов и поиску инвесторов на них. Об этом шла речь на прокурорском заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения прав граждан, инвестировавших денежные средства в возведение объектов жилищного строительства.

Речь, в частности, шла о краснодарских «Луч» (ул. Солнечная, 18/5), ЖК «Валентина» (ул. Дзержинского, 64/2), ЖК «Форт Карасун» (ул. Сормовская, 208), ЖК «Парусная Регата», ЖК «Иван-да-Марья» и ЖК «Дом Романовых» (ул. Автолюбителей), а также многоквартирных домов, расположенных по ул. Мира, 36 в поселке Южном Динского района.

Первый зампрокурора края Владислав Малкин подчеркнул необходимость принятия превентивных мер по выявлению нарушений на ранних стадиях строительства и их своевременное устранение. По результатам совещания всем участникам были даны конкретные поручения, направленные на восстановление нарушенных прав участников строительства, а также их профилактику.

Василий Хитрых