«Рушатся потоки и взаимоотношения»

Какие события сейчас влияют на глобальный экономический рынок? И как на них реагируют в России? Основные тренды и опасения инвесторов с председателем совета директоров «САФМАР Финансовые инвестиции» Олегом Вьюгиным обсудил экономический обозреватель «Ъ FM» Олег Богданов в рамках Петербургского экономического форума.

— Первый вопрос — об общей обстановке. Достаточно противоречивая складывается ситуация. С одной стороны, мы наблюдаем определенное внешнее санкционное давление — может быть, не так сильно, как это ожидалось игроками. Но, с другой стороны, российский рынок устойчив, размещения облигаций ОФЗ еженедельно бьют рекорды, рынок акций на рекордных значениях — я говорю о рублевом индексе. Что происходит, как вы думаете?

— Обычное дело: рынок ценных бумаг, если ему не запрещено, то он работает.

— За доходностью все-таки инвесторы идут?

— Идут за доходностью, понимая, что, по всей видимости, каких-то противодействий со стороны американских властей не будет. Вот, оценивают экономические риски России более или менее нормально, потому что Минфин имеет большой профицит, то есть всегда расплатится. Логика простая. Это, в общем-то, не имеет отношения к реальной экономике, честно говоря.

— Да, темпы экономического роста снижаются, причем везде. Некоторые эксперты говорят, что уже начала влиять торговая война, которую ведут американцы, наверное, не только с китайцами, а со всем миром. Чувствуется ухудшение общее макроэкономической конъюнктуры, Всемирный банк понижает прогнозы по темпам роста, у нас темпы роста постепенно идут к нулевым значениям… Что здесь нам ожидать, как мы себя будем чувствовать на фоне глобального спада?

— Сначала о глобальной экономике. Безусловно, то, что американское правительство пытается совершенно радикально изменить правила, по которым взаимодействует Китай с Америкой, другие их партнеры, приводит к тому, что замедляется глобальный рост. Это не циклический спад, которого все всегда боятся, который проявляется через перепроизводство, через плохой долг, который не может быть выплачен. Это замедление, связанное с тем, что рушатся потоки и взаимоотношения. Если бы не было ничего подобного, то пока бы рост мировой экономики был более или менее стабильный и вокруг 3%, это точно.

— Некоторые сравнивают это с тем, что происходило в 20-30-е годы прошлого века, когда тоже с тарифных вещей начался процесс, а в итоге это привело к депрессии. Сейчас можно ждать что-то подобное?

— Сейчас рынки по-другому рассуждают. Тогда, когда начались проблемы, ФРС стала повышать ставки и тем самым убила рынки. А когда рынки повалились, в Америке, в отличие от России, зависимость реальной экономики от рынков очень сильная, тогда все и началось. В данном случае рынки говорят: раз будет ухудшение, замедление, ФРС снизит ставку — ждут в этом году дважды снижения ставки. Это поддержит уверенность инвесторов. В этой логике сейчас все работают.

Главное, чтобы не было паники и страшного бегства от рисков.

А Россия сейчас зависит от мировой конъюнктуры через нефть, через газ, через лес. Теоретически замедление, если оно будет довольно существенным, должно снизить спрос на эти ресурсы. Это снизит цены на эти ресурсы. Соответственно, Россия меньше будет получать богатства.

— Из соглашения «ОПЕК+» мы выйдем или нет? Подпишем новое или нет?

— Видимо, Саудовская Аравия будет настаивать на том, чтобы подписывать, российские нефтяники будут категорически против. Но у нас есть правительство, которое иногда решает по-другому. Посмотрим, я не хочу предсказывать, но скептическое отношение сейчас.