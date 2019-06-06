«Россети» берут на контроль модернизацию электроподстанций Краснодарского края

Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский заявил, что берет на особый контроль вопрос по модернизации 50 подстанций и обеспечение электроэнергией парка «Патриот» в Краснодарском крае. Об этом он сегодня, 6 июня, заявил губернатору Кубани Вениамину Кондратьеву на Петербургском экономическом форуме, сообщает пресс-служба администрация края.

По словам господина Литвинского, Кубань является емким промышленным регионом, поэтому важно, чтобы энергетическая отрасль здесь развивалась. «Мы выходим на то, чтобы со стороны правительства внести в Госдуму такую форму регулирования как долгосрочный тарифный контракт. В его рамках можно провести комплексную работу и на 10-летний период договориться о правилах инвестирования, сроках строительства объектов и модернизации мощностей, чтобы инвестпотенциал края не сдерживался их отсутствием», – заявил глава Россетей.

Глава Кубани сообщил руководителю госкорпорации, что сегодня 20% всех инвестиционных проектов в регионе невозможно реализовать из-за трудностей с подключением к электросетям. Край, по его словам, испытывает острый дефицит энергомощностей. «Зачастую инвесторам приходится самим строить подстанции, прокладывать линии электропередачи. Это приводит к удорожанию стоимости инвестпроектов, а иногда и отказу от них», - отметил Вениамин Кондратьев.

Для снятия инфраструктурных ограничений на Кубани, по словам губернатора, необходимо реконструировать или заново построить не менее 50 электрических подстанций, а для строительства и бесперебойной работы парка «Патриот» необходимо модернизировать две подстанции.

Василий Хитрых