Адвокатская палата не стала наказывать краснодарских адвокатов за обращение в СКР

В Краснодаре совет адвокатской палаты (АП) региона прекратил дисциплинарное производство в отношении Михаила Беньяша, Алексея Аванесяна и Сергея Крайних, которые были в числе 32 адвокатов, подписавших обращение в Следственный комитет России (СКР) по поводу злоупотреблений в руководстве АП Республики Башкирия. Об этом “Ъ” сообщил адвокат Михаил Беньяш, информацию неофициально подтвердили в АП региона.

Жалоба на действия адвокатов Беньяша, Аванесяна и Крайних поступила из адвокатской палаты Башкирии: врио президента АП республики Ильшат Махмутов просил привлечь краснодарских коллег к ответственности за нарушение кодекса профессиональной этики. По мнению господина Махмутова, действия «подписантов» способствовали умалению авторитета адвокатуры, подрыву доверия и убежденности в порядочности и добросовестности адвокатов. Квалификационная комиссия АП края на заседании 24 мая признала нарушение профессионального этического кодекса, выразившееся в обвинениях в адрес коллег из Башкирии.

24 мая Михаил Беньяш на заседании коллегии заявил, что при обращении в СКР он реализовал свои конституционные права. «Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие,— заявил адвокат Беньяш.— Кодекс профессиональной этики адвоката является корпоративным актом, который не может ограничивать гражданина в реализации его конституционных прав».

Совет адвокатской палаты края, вынося решение о прекращении дисциплинарного производства, сослался на разъяснение Федеральной палаты адвокатов, опубликованное неделю назад. «Федеральная палата адвокатов указала, что в определенных ситуациях внутрицеховые обычаи и этические нормы могут ограничивать члена корпорации,— пояснил “Ъ-Юг” собеседник в АП края, согласившийся общаться на условиях анонимности.— При этом совет палаты учел, что на момент подписания "письма тридцати двух" разъяснение ФПА еще не было обнародовано, поэтому ситуация не была отрегулирована, поведение наших коллег нельзя ставить им в вину».

В Краснодаре также продолжаются слушания по уголовному делу Михаила Беньяша, обвиняемого в применении насилия к полицейским после митинга 9 сентября 2018 года. На прошлой неделе суд допросил руководство отдела исполнения административного законодательства управления МВД по Краснодару, которое инициировало привлечение господина Беньяша к ответственности за организацию незаконного митинга. В ходе допроса выяснилось, что полицейские не помнят обстоятельств, завершившихся арестом адвоката.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Арест адвоката Беньяша оказался анонимным».

Анна Перова, Краснодар