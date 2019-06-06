Пермский строитель решил построить второй в Прикамье цементный завод

Пермское АО «Карьер» намерено построить цементный завод в Чусовом. Соответствующее соглашение было подписано между инвестором и правительством края. По сообщению краевого правительства, общий объем инвестиций в проект составит от 2,3 млрд руб. Проектная мощность, согласно планам инвестора, составит 300 тысяч тонн цемента в год.

В Пермском крае крупнейшим производителем цемента является ПАО «Горнозаводскцемент», его мощности рассчитаны на 2 млн тонн в год, а объем производства в 2017 году составил 1,458 млн тонн цемента. Еще цемент в Пермском крае производит Пашийский цементно-металлургический завод, однако его производство не обладает полным циклом - клинкер сюда поставляется с «Горнозаводскцемента.

АО «Карьер» создано в Чусовом в 2007 году, обладает лицензиями на разведку и добыча полезных ископаемых, в том числе использование отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Общество принадлежит Юрию Старцеву, гендиректору и владельцу 53% акций пермского АО «Нью Граунд», крупнейшей в регионе стройорганизации, специализирующейся на фундаментах и подземных сооружениях. Выручка АО в 2017 годку – 3,2 млрд руб., чистая прибыль – 322 млн руб.

На подписании было заявлено, что АО «Карьер» может стать резидентом ТОСЭР.