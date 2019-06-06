На Кубани построят свинокомплекс на 2,4 тысячи голов за 1,6 млрд рублей

В рамках ПМЭФ-2019 вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, глава Павловского района Борис Зуев и директор опытно-производственного хозяйства «Искра» Анна Могила подписали инвестсоглашение по строительству в муниципалитете свиноводческого комплекса на 2,4 тыс. голов. Объем инвестиций в проект составит около 1,6 млрд руб.

По информации краевого правительства, построить предприятие и ввести его в эксплуатацию планируется в течение двух лет. На нем будет создано около 60 рабочих мест. Ежегодно на комплексе смогут получать порядка 6,9 тыс. тонн мясной продукции в живом весе.

Вице-губернатор сообщил, что за последние два года в регионе открылись крупные свинокомплексоы в Белоглинском, Калининском и Гулькевичском районах. Ведется строительство селекционно-генетического центра по свиноводству в Ейском районе.

Сегодня в Краснодарском крае насчитывается более 536 тыс. голов свиней. Прирост за год составил 124 тыс. голов.

Василий Хитрых