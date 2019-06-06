Экс-главу краевого госучреждения на Кубани осудили за самопремирование на 25 млн рублей

Ленинский районный суд Краснодара вынес приговор бывшему руководителю Управления Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий Виктору Сыромолотову. Он призван виновным в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и приговорен к четырем годам лишения свободы условно.

Как сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю, господин Сыромолотов в течение трех лет (с 2008 по 2011 годы) незаконно премировал себя, а также начислял себе иные выплаты, не предусмотренные трудовым договором, чем причинил материальный ущерб бюджету на общую сумму более 25 млн руб.

Уголовное дело расследовало СУ СКР по краю. Приговор уже вступил в законную силу. Помимо условного срока наказания, экс-госслужащий будет лишен права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на два года.

Дмитрий Михеенко