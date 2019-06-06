Правительство Самарской области и ММК построят логистический центр в Тольятти

Магнитогорский металлургический комбинат и правительство Самарской области договорились о строительстве в Тольятти производственно-логистического центра. Инвестиции в объект составят 1,2 млрд рублей.



Церемония подписания соглашения состоялась в ходе Петербургского международного экономического форума. В ней приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор компании Павел Шиляев.

«Самарская область – давний и надежный партнер Магнитки. Современный, инновационный металлопрокат ММК высоко востребован местной автомобилестроительной отраслью, которая составляет одну из основ российского машиностроения. Новый производственно-логистический центр закрепит курс на стратегическое партнерство Магнитки с автомобилестроителями региона и позволит нам выйти на новый уровень сотрудничества», – заявил Павел Шиляев.

Строительство центра планируется начать в конце этого года и завершить в первом квартале 2021 года. Единовременно он сможет вместить до 150 тыс. тонн металлопродукции. Открытие центра позволит полностью удовлетворить потребности автомобильной промышленности в поставках высококачественного проката ПАО «ММК» и закрепить лидирующие позиции компании на рынке поставок металлопродукции для автопрома.