«Мы всегда рекомендуем потребителям IQOS спрашивать разрешение окружающих»

Как табачные компании относятся к отказу большинства россиян от перехода на электронные системы доставки никотина? И как скажутся на отрасли призывы приравнять такие системы к обычным сигаретам? Эти вопросы ведущий «Ъ FM» Марат Кашин обсудил с управляющим по научно-исследовательским вопросам компании «Филип Моррис Интернэшнл» в России Дмитрием Улуповым. Беседа состоялась в специальной студии на Петербургском экономическом форуме.

— Согласно результатам исследования ВЦИОМ, в России курит каждый третий житель больших городов, при этом большая часть потребляет именно обычные сигареты, несмотря на все рекламные кампании и предложения переходить на альтернативные способы потребления никотина. Вы видите в этом проблему?

— На самом деле динамика переключения совершеннолетних курильщиков в России на нашу систему нагревания табака очень хорошая. Важно отметить, что, согласно тем же результатам исследований ВЦИОМ, подавляющее большинство курильщиков в России начинали потреблять никотин именно с сигарет или других табачных изделий, а не с новых продуктов, альтернативных, таких, как система нагревания табака или электронные сигареты. Поскольку мы ориентируем продукт исключительно на совершеннолетних курильщиков, которые не планируют отказываться от своей привычки, наша задача — предложить им продукт с менее вредной нагрузкой на организм по сравнению с курением.

— Как вы относитесь к тому, что сейчас хотят многие альтернативные способы употребления никотина запретить для использования в общественных местах? Хотя, казалось бы, это путь к здоровью, а не наоборот.

— Мы всегда выступаем за регулирование, пропорциональное риску, который сопряжен с продуктом. Наши научные исследования говорят о том, что использование системы нагревания табака наносит меньший вред организму, чем курение сигарет, поскольку там нет продуктов горения.

— Это что касается самого курильщика. А если говорить о пассивных курильщиках, об окружающих?

— Мы проводили следующее исследование: в специально оборудованной комнате, тщательно контролируемой, измерялось содержание вредных веществ, которые попадают в воздух при курении сигареты или, например, при использовании системы нагревания табака IQOS. И исследования показали, что вредного воздействия на воздух в помещении нет.

— Дмитрий, то есть вы выступаете против такого запрета?

— Естественно, потребление таких продуктов должно быть в некоторых местах ограничено. Есть, конечно же, этический вопрос культуры поведения. Мы всегда рекомендуем потребителям IQOS спрашивать разрешение окружающих. Но с научной точки зрения негативного воздействия на качество воздуха нет. Поэтому, на наш взгляд, неразумно потребителей IQOS с помощью законодательства загонять в курилки вместе с курильщиками сигарет, потому что тогда они будут находиться там и дышать сигаретным дымом.

— Тогда, может быть, для них надо создавать еще какие-то альтернативные помещения?

— Можно подумать над разными вариантами. Все, что мы говорим, должно быть дифференцировано. Важно, чтобы законодательство позволяло нам наладить коммуникацию с совершеннолетними курильщиками, потому что если они не знают о существовании альтернативы, которая может быть менее вредна для здоровья, то они не переключатся.

— Вы имеете в рекламу продукта?

— Реклама — это достаточно узко сформулированная сфера.

— Вы можете привести примеры таких коммуникаций? Что вы имеете в виду?

— Когда курильщик приходит в магазин и общается с продавцом — это пример коммуникации. Реклама — это только один из видов.

— Что вас останавливает на этом пути?

— Сейчас нам никто этого не запрещает. Мы говорим о том, что высказываются отдельные инициативы о запрете рекламы, коммуникации и так далее. Она, естественно, должна быть таргетной и должна быть адресована курильщикам. Но мы считаем, что они имеют полное право знать о существовании менее вредных альтернатив, которые подтверждены научными исследованиями.

— Высказываются такие футуристические предположения, что все-таки можно сделать Россию некурящей страной. Вы в это верите?

— Сейчас все эксперты по общественному здоровью, включая экспертов Всемирной организации здравоохранения, говорят о том, что в мире более миллиарда курильщиков, и, скорее всего, в обозримом будущем это число не изменится значительно. В России сейчас более 30 млн курильщиков, по разным оценкам. Я не думаю, что в одночасье может что-то такое произойти, чтобы все они разом бросили курить. Но мы можем значительно ускорить отказ именно от курения сигарет. Например, истории продаж IQOS в России показывают, что это очень эффективное средство переключения на альтернативный продукт. У нас около 80%, если я не ошибаюсь, из тех, кто приобрел IQOS, полностью отказались от курения сигарет. То есть мы можем дополнить усилия государства по борьбе с курением.