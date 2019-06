Ветераны тяжелого рока Kiss в эти дни откатывают гастроли под красноречивым названием End of the Road World Tour — 107 концертов продлятся до декабря. В России Kiss выступят 11 июня в петербургском «Ледовом дворце» и 13 июня на московской «ВТБ Арене». Судя по заявлениям, этот тур действительно может стать ее финалом как гастролирующего коллектива. Бессменный участник Kiss Пол Стэнли, aka The Starchild, в интервью Максу Хагену обещает лучшее, любимое — и вечность.

— Кому пришла мысль завершить «дорогу Kiss» и какова была реакция группы?

— Идея, пожалуй, пришла сама собой. И нам, и публике было очевидно, что мы подошли к точке, когда ты еще умудряешься выкладываться по полной, но вечно этот момент не продлится. Если бы мы были обычной группой, то могли бы пахать и до девяноста лет: влез в любимые джинсы и футболку — и вперед. Но мы же Kiss: у нас только костюмы весят по полтора десятка кило. Добавьте к этому еще гитару и побегайте по сцене во время выступления. Да еще это должно выглядеть так, будто у тебя все происходит без особых усилий. Устроить просто гастроли, а потом вдруг заявить в какой-то момент, что больше концертов не будет, не в наших правилах. И мы решили, что если отправляться в тур, наверняка зная, что он станет последним, то лучше совершить его как круг почета чемпионов на стадионе. Все, что представляет собой группа, и все, чего мы достигли, будет показано. И нам, и нашим поклонникам нужно ясно представлять, что это «конец дороги». Концерты должны стать абсолютным пиком — лучшие, крупнейшие, самые крутые шоу, что мы делали. Я не испытываю ничего, кроме гордости, когда каждый вечер вижу забитые залы и осознаю, что люди видят наши самые лучшие выступления.

— Как вы сейчас принимаете решения в группе, особенно с учетом того, что и вы, и Джин Симмонс — два выраженных лидера, и у каждого может быть своя точка зрения?

— Особых разногласий нет. Думаю, что как раз во время предыдущего тура мы и поняли, что есть смысл остановиться. Нас четверо в группе, но каждый участник поддержал мысль, что лучше красиво сойти со сцены посреди огромного торжества, нежели тихонько сгинуть. Сейчас мы только и делаем, что вместе получаем удовольствие. Каждый день и сами удивляемся, насколько хорошо быть друг с другом и выступать. Если говорить о нас как группе, то, кажется, лучше и не было никогда.

— За свою историю Kiss выпустили почти 30 альбомов. Тяжело было собирать сет-лист в последний раз и есть ли в нем какая-то специфика?

— Набор песен мы сделали потрясающий, всем нравится. Он охватывает все периоды группы. Мы не стали копаться в неведомых вещах. К чему в таком туре играть песни только для самых прожженных фанатов? Нет, мы играем для всех! А это означает, что ты обращаешься к самым популярным песням, которые люди хорошо знают. Концерт длится два часа — и каждая его минута на хорошем счету!

— Многие гитаристы предпочитают пару-тройку любимых инструментов, но на сайте Paulstanley.com можно обнаружить целый магазин ваших гитар — за весьма круглые суммы и почти новенькие. Почему вы их массово распродаете?

— Потому что люди тоже хотят их заиметь. Есть, конечно, гитары, которые важны и необходимым мне самому. Но мне странно отказывать тем, кто хочет получить такую же гитару. Почему бы не поделиться с поклонниками историей и инструментами? Для меня самого в такой продаже есть смысл. Если я сыграл на гитаре на концерте, а кто-то может забрать ее себе домой, то каждый из нас будет доволен.

— Кроме того, что вы участвуете в Kiss, вы еще и пишете картины, в основном в абстрактном стиле. Это развлечение между музыкой или попытка, пусть и через долгое время, реализовать себя как художника? Вы ведь образование получили как раз по изобразительному искусству…

— Я всегда искал какие-то параллельные творческие пути для самовыражения — будь это рисование, театр или музыка. Главное, высказаться — только добавляй способы. Недавно вышла моя вторая книга «Backstage Pass», а предыдущая «Face the Music: A Life Exposed» попала на второе место бестселлеров по версии New York Times и была переведена на несколько языков. Так что мне хочется пробовать любые способы донести до людей свои идеи. Искусство вообще было важной частью моей жизни. В истории полно хороших художников — десятилетия и столетия приносили шедевры один за другим. По-моему, искусство способно очень глубоко тронуть людей. В России ведь множество хороших музеев: вы легко можете обратиться к Ван Гогу или Моне, заглянуть в эпоху да Винчи или Баскиа — веками великие творцы выражали себя через свои работы. И для меня искусство тоже проводник собственного видения.

— В чем будет человеческая разница между Полом Стэнли начала 1970-х и Полом Стэнли наших дней?

— Ого. Только положительные перемены. Я стал мудрее, счастливее и… с интересом смотрю в будущее.

— И что видите в конце дороги Kiss?

— У этой дороги, на самом деле, есть развилка. Мы подошли к концу только одной из них — гастроли. Но сами Kiss не заканчиваются, и другая дорога продолжится надолго после последней ноты на последнем шоу. Наша группа живет внутри миллионов поклонников и будет жить вечно. Kiss бессмертны, это уж точно.