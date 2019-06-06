В Ростове за неделю выявили около 500 нарушений в работе общественного транспорта

С 1 января по 2 июня в Ростове выявили почти 10,5 тыс. нарушений в работе общественного транспорта. В частности, за неделю с 26 мая по 2 июня было зафиксировано около 500 нарушений. Это следует из отчета департамента транспорта города, опубликованного на сайте администрации Ростова.

Большая часть всех нарушений с начала года (10 тыс.) связаны с тем, что перевозчики не соблюдают расписание движения и не выпускают необходимое количество транспорта на линии. Более 340 нарушений касаются изменения схемы движения и порядка высадки пассажиров на остановочных пунктах. Кроме того, зафиксированы случаи несоответствия подвижного состава техническим характеристикам и нарушения требований к техническому и санитарному состоянию транспорта. В адрес перевозчиков направлено почти 1,4 тыс. претензий.

Кристина Федичкина