Центр промышленного искусственного интеллекта намерены создать в Петербурге

В рамках ПМЭФ-2019 подписан меморандум о сотрудничестве между правительством Санкт-Петербурга, ПАО «Газпром нефть», Университетом ИТМО, Политехническим университетом Петра Великого и электротехническим университетом «ЛЭТИ». Документ предполагает совместную деятельность по объединению разработок в области искусственного интеллекта и реализацию проекта по созданию в Петербурге научно-образовательного центра промышленного искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Смольного.

Деятельность такого центра будет направлена на обеспечение исследований и разработок, способных внести вклад в развитие цифровой экономики и реального сектора российской промышленности, а также на подготовку кадров для решения технологических задач.

По словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, создание центра «Искусственный интеллект в промышленности» позволит городу «совершить настоящий прорыв в развитии "умной экономики", решить непростые задачи, стоящие сегодня перед нашей страной».

В свою очередь, председатель правления, генеральный директор ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков отметил на это счет, что в отличие от других отраслей экономики, таких как банки, телеком или медиа, промышленность пока не так серьезно вовлечена в развитие и привлечение искусственного интеллекта.