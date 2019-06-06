Главного архитектора Мартыновского района приговорили к штрафу за превышение полномочий

Мартыновский районный суд Ростовской области назначил бывшему главному архитектору района Александру Корчиге штраф в размере 50 тыс. руб. за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Районная прокуратура считает приговор чрезмерно мягким и будет его обжаловать.

Суд установил, что господин Корчига выдал разрешение застройщику на строительство шестнадцатиквартирного дома для детей-сирот, зная, что участок не подключен к сетям инженерно-технического обеспечения. Из-за отсутствия подключений застройщик не смог закончить строительство.

Напомним, господина Корчигу задержали в середине декабря 2018 года в один день вместе с двумя другими архитекторами - главным архитектором Ростовской области Алексеем Полянским и главным архитектором Ростова-на-Дону Романом Илюгиным.

Дарья Голякова