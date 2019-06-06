«Промобот» получит от госструктур еще 200 млн руб. на производство роботов

Пермский производитель автономных сервисных роботов «Промобот» привлечет 200 млн руб. на масштабное производство. Соответствующее соглашение между «ВЭБ.РФ», Российским экспортным центром, Корпорацией МСП, Пермским краем и производителем сегодня было подписано в рамках Санкт Петербургского международного экономического форума. Стороны видят взаимодействие в масштабировании производства роботов. Средства поступят от дочерней структуры «МСП Банка» - ОАО «Модернизация Инновации Развитие» (МИР).

Напомним, в 2016 году государственный Фонд развития интернет инициатив (ФРИИ) уже инвестировал в «Промобот» 150 млн руб. Сейчас «дочка» ФРИИ» - ООО «ФРИИ Инвест» контролирует 29% ООО «Промобот». Контрольный пакет долей принадлежит топ-менеджменту ООО.