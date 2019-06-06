«Амкодор» создаст в Карелии производство лесозаготовительной техники

Минпромторг РФ, правительство Карелии и белорусская компания ООО «Амкодор» в рамках Петербургсокго международного экономического форума подписали специальный инвестиционный контракт (СПИК) на создание на территории республики производства лесозаготовительной техники. Инвестиции в проект составят около 14 млрд рублей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Карелии, на предприятии будут производить машины для лесозаготовки: харвестеры, форвардеры, лесопогрузчики, трелевочные машины. Сборка на первом этапе будет крупноузловой, с объемом инвестиций в 500 млн руб.