Ростовского блогера Гаспара Авакяна оставили под стражей

Ростовский областной суд оставил без изменения меру пресечения в виде содержания под стражей ростовскому блогеру Гаспару Авакяну, которого обвиняют в вымогательстве ( ч. 1 ст. 163 УК РФ). Об этом „Ъ-Юг“ рассказали в пресс-службе суда.

Гаспар Авакян известен тем, что фиксирует нарушения ПДД сотрудниками полиции. Источник “Ъ-Юг”, знакомый с ходом следствия, сообщил, что заявителем по делу выступил высокопоставленный сотрудник МВД из Аксая, у которого блогер якобы вымогал около 200 тыс. руб.

Подробнее о деле Гаспара Авакяна читайте в материале „Ъ-Юг“ «Автобэтмену подрезали крылья».

Дарья Голякова