Назначен прокурор Северского района Кубани

Фото: С сайта краевой прокуратуры

Приказом Генпрокурора России прокурором Северского района Краснодарского края назначен старший советник юстиции Максим Жук, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Максим Жук окончил юридический факультет КубГУ в 1998 году. В органах прокуратуры Кубани трудится с 1998 года в должностях: следователя прокуратуры Адлерского района Сочи, старшего следователя, прокурора-криминалиста отдела по расследованию умышленных убийств и бандитизма следственного управления прокуратуры края, заместителя Краснодарского транспортного прокурора, Кавказского транспортного прокурора, прокурора Калининского района, прокурора Центрального административного округа г. Краснодара. С 28 мая 2014 года работал в должности Тихорецкого межрайонного прокурора.

Андрей Ульченко