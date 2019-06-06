ФАС возбудила дело против дилера Philips из-за цен на смартфоны

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на российского дилера Philips ООО «Сангфей СЕС Электроникс Рус» из-за координации цен на смартфоны, сообщается на сайте ФАС. Речь идет о моделях Philips S309, Philips S307 и Philips S337.

Антимонопольная служба внепланово проверила импортера Philips в 2017 году. «ФАС выявила признаки нарушения ч. 5 ст. 11 закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации реселлеров Philips, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов»,— говорится в сообщении ведомства.

Заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский отметил, что незаконная координация цен часто встречается на рынках ритейла смартфонов. Об этом, по его словам, свидетельствуют последние дела ФАС против Apple, LG и Samsung.

Как ФАС борется с нарушениями конкуренции на рынке смартфонов — в материале “Ъ” «Samsung признали виновной в координации цен».