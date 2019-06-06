Пулково запускает цифровую трансформацию на базе SAP

Управляющая компания аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы» к маю 2020 года внедрит интеллектуальную цифровую систему по управлению предприятием (ERP-систему) с технологией in-Memory и возможностями машинного обучения. Новая система на базе инновационной платформы SAP S/4HANA позволит петербургскому аэропорту упорядочить учетно-управленческие процессы и поддержать активный рост бизнеса в условиях постоянных изменений, сообщили в пресс-службе ВВСС.

Меморандум о взаимопонимании между компаниями в ходе ПМЭФ-2019 подписали генеральный директор ВВСС Леонид Сергеев и заместитель генерального директора SAP CIS Алексей Петунин.

Цифровая ERP-система SAP S/4HANA — это цифровое ядро, сочетающее в себе все элементы Индустрии 4.0 и позволяющее следить за процессами в реальном времени. Реализация этого проекта позволит аэропорту Пулково повысить степень автоматизации различных процессов, включая финансовый и бухгалтерский учет, управление недвижимостью, работу с персоналом, техническое обслуживание и ремонт спецтехники и так далее. Партнером по внедрению новейшей цифровой системы выступает компания Novardis.